În ultimii ani, România a trecut printr-o transformare semnificativă în domeniul gestionării ambalajelor, reușind să treacă de la un nivel modest de colectare la unul dintre cele mai eficiente sisteme din Europa Centrală și de Est.

Implementarea Sistemului de Garanție–Returnare (SGR) a produs efecte rapide, măsurabile și observabile la nivel național, atrăgând interesul unor state din afara Uniunii Europene, inclusiv Tunisia.

SGR (Sistemul de Garanție–Returnare) a fost lansat în România în noiembrie 2023 și se bazează pe un principiu simplu de economie comportamentală: stimulentul financiar direct.

La achiziția băuturilor îmbuteliate, consumatorii plătesc o garanție de 0,50 lei, sumă recuperată integral la returnarea ambalajului.

Acest model a avut un impact major deoarece:

reduce barierele psihologice ale reciclării

introduce un beneficiu financiar imediat

creează un flux logistic standardizat la nivel național

În mai puțin de doi ani de la implementare, sistemul a generat rezultate semnificative:

rată de returnare de până la 94% în perioadele de vârf

aproximativ 7,5 miliarde de ambalaje colectate

peste 500.000 de tone de materiale reciclabile redirecționate dinspre depozitare

Aceste cifre indică nu doar eficiența infrastructurii, ci și o schimbare structurală în comportamentul populației.

Nr. Factor strategic Descriere Impact principal 1 Intervenție țintită (nu reformă generală) România a ales să nu reformeze întregul sistem de gestionare a deșeurilor, ci să se concentreze pe un segment clar: ambalajele de băuturi, ușor de standardizat și monitorizat. Implementare rapidă și eficiență crescută în colectarea unui flux major de deșeuri reciclabile 2 Incentivare economică directă Sistemul „pay-to-return” oferă consumatorilor recuperarea garanției plătite la achiziție, stimulând returnarea ambalajelor. Reducerea semnificativă a abandonului de ambalaje și creșterea ratei de reciclare 3 Infrastructură unitară A fost implementat un sistem național integrat, reducând fragmentarea administrativă și logistică. Creșterea eficienței operaționale și a capacității de colectare la scară mare 4 Simplitate operațională Regulile sunt clare și ușor de înțeles pentru consumatori, fără proceduri complicate sau bariere administrative. Conformare ridicată din partea populației și adoptare rapidă a comportamentului de returnare

Romania este acum inclusă în analizele internaționale privind bunele practici în economie circulară. Modelul său este evaluat ca exemplu de implementare rapidă a unui sistem de tip depozit-returnare la scară națională.

Această evoluție contribuie la repoziționarea țării în discuțiile europene despre sustenabilitate, reciclare și reducerea deșeurilor din plastic.

Unul dintre cele mai relevante semnale externe vine din Tunisia, stat care explorează reformarea sistemului propriu de gestionare a deșeurilor.

Tunisia se confruntă cu provocări similare multor state emergente:

presiune ridicată pe depozitele de deșeuri

poluare cu plastic în zone urbane și costiere

eficiență scăzută a colectării selective

Interesul pentru modelul românesc indică potențialul de transfer al politicilor publice eficiente între regiuni diferite.

Interesul Tunisiei este cu atât mai semnificativ cu cât această țară are o moștenire istorică majoră, fiind asociată cu Cartagina, unul dintre cele mai influente centre ale lumii antice.

Astăzi, comparația evidențiază o schimbare de roluri simbolice: state cu tradiții istorice puternice analizează modele moderne de politici publice dezvoltate în Europa de Est.

La nivelul Uniunii Europene, sistemele de tip SGR sunt considerate instrumente esențiale pentru atingerea obiectivelor de:

reducere a poluării cu plastic

creștere a ratei de reciclare

dezvoltare a economiei circulare

Experiența României confirmă că astfel de sisteme pot fi implementate rapid și pot produce rezultate vizibile într-un interval scurt, dacă sunt susținute de infrastructură și reglementare clară.