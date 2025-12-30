Tronsonul 4 se întinde între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni, punct vamal cu Republica Moldova. Costul estimat al segmentului este de 4,7 miliarde de lei, cu o durată totală de realizare de 46 de luni: 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

În cadrul aceluiași contract, constructorul va realiza și primii 5 km din Autostrada Ungheni – Chișinău, între Podul peste Prut și centura municipiului Ungheni, marcând un pas concret în unirea tuturor românilor în Uniunea Europeană. CNIR va acorda punctaj suplimentar ofertanților care își asumă realizarea, în maximum 18 luni, a segmentului de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut.

„Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație. Finalul acestui an ne aduce o veste excelentă pentru Autostrada Unirii A8. Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat astăzi licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, la granița cu Republica Moldova. Întregul proiect A8 de la Moțca la Ungheni va fi finanțat prin Programul SAFE – Security Action for Europe. Tronsonul 4 se desfășoară între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni (punct vamal cu Republica Moldova), are un cost estimat de 4,7 miliarde lei și o durată totală de realizare de 46 de luni: 10 luni pentru proiectare

36 de luni pentru execuția lucrărilor Un aspect deosebit de important: România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova. În cadrul aceluiași contract, constructorul va realiza și primii 5 km din Autostrada Ungheni – Chișinău, între Podul peste Prut și centura municipiului Ungheni – un nou pas concret în unirea tuturor românilor în Uniunea Europeană”, a scris Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pe Facebook.

Tronsonul 4 al A8 va include 14 poduri și pasaje, două tuneluri (cel mai lung de aproximativ 1.700 m) și două noduri rutiere: unul de perspectivă pentru legătura cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași și nodul rutier Golăiești. Anunțul de licitație va fi vizibil în SEAP în următoarele zile, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Autostrada Unirii A8 nu mai este un proiect pe hârtie, ci devine o realitate, oferind viteză, siguranță și modernizare și urmând să conecteze întreaga Moldovă cu Transilvania și restul Europei. Proiectul marchează astfel o etapă istorică în infrastructura românească și europeană, prin extinderea rețelei de autostrăzi peste granițele naționale.

„Contractul pune accent pe legătura cu Podul peste Prut de la Ungheni. CNIR va acorda punctaj suplimentar ofertanților care își asumă realizarea, în maximum 18 luni, a segmentului de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut. Provocări tehnice majore ale tronsonului: 14 poduri și pasaje;

2 tunele (cel mai lung, de aproximativ 1.700 m);

2 noduri rutiere:

nod de perspectivă pentru legătura cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași;

nodul rutier Golăiești. Anunțul de licitație va deveni vizibil în SEAP în următoarele zile, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 2025 este, fără îndoială, cel mai important an pentru Autostrada Unirii A8: Constructori desemnați pe aproximativ 230 km, de la Târgu Mureș la Târgu Frumos;

Toate celelalte sectoare se află în licitație;

Sectorul montan este în faza de proiectare, cu primele lucrări estimate să înceapă în 2026;

Tot anul viitor există șanse reale să circulăm pe primii kilometri ai A8, în zona Târgu Mureș. Autostrada Unirii nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică care se înfăptuiește pe zi ce trece și care va uni prin viteză, siguranță și modernizare întreaga Moldovă cu Transilvania și restul Europei”, a conchis secretarul de stat.

