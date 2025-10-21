Reuniunea miniștrilor Mediului din statele membre ale Uniunii Europene, desfășurată la Luxemburg, a avut ca teme principale adaptarea la schimbările climatice, gestionarea resurselor de apă și pregătirea poziției UE pentru Conferința ONU privind schimbările climatice – COP30, programată în noiembrie, în Brazilia.

În deschiderea lucrărilor, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit despre rolul esențial al apei în adaptarea la schimbările climatice și în menținerea echilibrului economic și ecologic.

„Adaptarea la noile realități climatice trebuie să pornească de la apă — resursa fără de care nu există viață, economie sau securitate alimentară. Utilizarea apei trebuie să devină responsabilă, echitabilă și sustenabilă. Pentru ca aceasta să fie realitatea, susținem finanțarea proiectelor privind infrastructura de apă inclusiv prin fonduri europene. În ultimele luni am muncit la Ministerul Mediului pentru a salva proiecte de apă și canalizare în valoare de miliarde, care să fie susținute prin AFM – continuăm efortul de a identifica resurse în acest sens și la nivel european. România sprijină o abordare integrată, care leagă strategia de Planul european de adaptare la schimbările climatice și de Politica Agricolă Comună”, a declarat oficialul român.

Ministrul a evidențiat și necesitatea unui angajament global concret în perspectiva conferinței COP30. Aceasta a transmis că reuniunea mondială nu trebuie să se rezume la simple declarații de intenție, ci să genereze rezultate tangibile.

„Tranziția verde costă, dar costă infinit mai mult să nu o facem. România sprijină o abordare echilibrată, care combină fondurile publice cu investițiile private, încurajează inovația și lărgește baza globală de contribuitori. Este singura cale realistă de a menține încrederea oamenilor și competitivitatea economiei europene. În final, COP30 nu trebuie să fie doar o nouă rundă de discursuri. Trebuie să fie momentul în care trecem de la angajamente la implementare, de la vorbe la rezultate”, a afirmat Diana Buzoianu.

În cadrul sesiunii dedicate Pactului European pentru Oceane, România a susținut includerea regiunii Mării Negre între prioritățile strategice ale Uniunii Europene.

„Pactul aduce o viziune de ansamblu asupra modului în care putem transforma economia albastră într-un motor de inovare și sustenabilitate. Pentru România, asta înseamnă investiții în porturi verzi, infrastructură inteligentă, cercetare marină și locuri de muncă moderne pentru comunitățile de coastă. Marea Neagră poate și trebuie să devină o zonă de oportunitate, nu doar o frontieră a Europei. Mai mult, Pactul European pentru Oceane trebuie să fie mai mult decât un document – trebuie să fie un angajament colectiv pentru regenerare și cooperare”, a explicat ministra.

România consideră că atingerea unei stări ecologice bune a mediului marin depinde de utilizarea unor metodologii științifice solide, de sisteme de monitorizare moderne – inclusiv prin tehnologii satelitare –, precum și de investiții consistente în cercetare, protejarea biodiversității și consolidarea cooperării regionale și internaționale.

Prin mesajele transmise la Luxemburg, România și-a reafirmat angajamentul pentru o tranziție verde realistă și echitabilă, bazată pe soluții științifice, investiții sustenabile și parteneriate solide între statele membre ale Uniunii Europene.