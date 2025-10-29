Miercuri, indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru stabilirea dobânzilor la creditele de consum în lei cu rată variabilă, a scăzut la 6,37% pe an, de la 6,39% pe an în ședința anterioară, potrivit informațiilor publicate de Banca Națională a României.

La începutul anului, nivelul indicelui se situa la 5,92% pe an. În prezent, ROBOR la șase luni, care influențează dobânzile la creditele ipotecare în lei cu rată variabilă, a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 6,53% de la 6,54%, în timp ce indicele la 12 luni a coborât la 6,74%, comparativ cu 6,75% anterior.

Indicele de referință pentru creditele de consum (IRCC), stabilit prin OUG 19/2019, a ajuns la 6,06% pe an. Această valoare, calculată ca medie a dobânzilor zilnice din tranzacțiile interbancare din trimestrul II 2025, reprezintă cea mai mare cifră înregistrată până în prezent.

Mai exact, banca A oferă o depozitare (credit pe termen scurt) către banca B, iar dobânda la care se realizează această operaţiune este, pentru un set de bănci participante, cotată. Media acestor cotări — după eliminarea valorilor extreme — este ceea ce numim ROBOR.

ROBOR serveşte ca indice de referinţă pentru creditele cu dobândă variabilă în lei: dobânda finală pe care o plăteşte clientul = marja băncii + indicele ROBOR.

Dacă ai un credit în lei cu dobândă variabilă care este “legat” de ROBOR, atunci fluctuaţiile acestuia îţi pot afecta direct rata lunară. O creştere a ROBOR → rată mai mare; o scădere → rată mai mică.

ROBOR este influențat de mai mulți factori interconectați. Lichiditatea pe piața bancară joacă un rol esențial: atunci când băncile dispun de mai puțini lei față de necesar, costul împrumuturilor interbancare crește, ceea ce determină o creștere a ROBOR.

De asemenea, inflația și așteptările privind evoluția acesteia au un impact direct asupra dobânzilor interbancare, influențând, astfel, nivelul indicelui.

În plus, politica monetară și deciziile Băncii Naționale a României, prin stabilirea dobânzii de bază, oferirea de facilități și eventualele intervenții pe piață, contribuie la ajustarea nivelului ROBOR. Toți acești factori combină elemente de piață și reglementare, făcând indicele un barometru important al costului finanțării în lei.