De la începutul trimestrului patru din 2025, IRCC a urcat la 6,06%, cel mai înalt nivel de la introducerea sa, înlocuind vechiul indice ROBOR în 2019. Această creștere se traduce printr-o majorare automată a ratelor lunare pentru toate creditele legate de IRCC, dar și printr-o diminuare a sumei maxime pe care o persoană o poate împrumuta.

Pentru un credit ipotecar standard de 500.000 lei, venitul minim necesar pentru a păstra același grad de îndatorare este acum cu aproximativ 450 de lei mai mare decât în trimestrul anterior. Băncile mențin plafoanele maxime de îndatorare — între 40% și 55%, în funcție de tipul de credit și profilul clientului — însă creșterea costurilor de finanțare înseamnă automat o putere mai mică de accesare a împrumuturilor.

Într-un mediu economic marcat de inflație persistentă, prețuri în creștere și stagnarea salariilor reale, tot mai mulți români constată că, deși câștigurile lunare nu s-au modificat, eligibilitatea lor pentru credite s-a redus vizibil. Băncile aplică criterii mai stricte, iar costurile totale ale finanțărilor au crescut considerabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Astfel, pentru persoanele care intenționează să contracteze un împrumut, o analiză financiară atentă și actualizată a devenit indispensabilă. Evaluarea gradului de îndatorare, compararea ofertelor din piață și ajustarea planurilor de investiții pot face diferența între o decizie prudentă și una riscantă, cu efecte pe termen lung asupra bugetului personal.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), câștigul salarial mediu net din luna august 2025 a fost de 5.387 lei, cu 130 lei mai mic față de luna iulie, respectiv o scădere de 2,4%. În aceste condiții, capacitatea de împrumut a unui angajat mediu s-a diminuat semnificativ.

La un venit de acest nivel și fără alte obligații financiare active, o persoană poate accesa un credit ipotecar de cel mult 325.000 lei, rambursabil pe o perioadă de 30 de ani. Această sumă reflectă deja impactul direct al majorării IRCC asupra calculului gradului de îndatorare.

„Pentru românii care câștigă salariul minim pe economie, 4.050 lei brut, respectiv 2.574 lei net, opțiunile de creditare sunt semnificativ limitate. În aceste condiții, suma maximă împrumutată, tot pentru un credit ipotecar, tot pe 360 de luni, este 150.000 lei, dacă persoana nu are alte datorii active”, a declarat Valentin Anghel, Fondator & CEO AVBS Broker de Credite.

Datele INS mai arată că venitul total mediu lunar al unei gospodării a fost, în trimestrul al doilea din 2025, de 9.502 lei, echivalentul a 3.824 lei pe persoană. Principala sursă de venit rămâne cea salarială, care reprezintă 69,1% din total, în timp ce veniturile din prestații sociale au scăzut la 19,4%, de la 20,5% în trimestrul precedent.

Discrepanțele dintre mediul urban și cel rural continuă să se adâncească. Gospodăriile din orașe au înregistrat venituri medii de 11.091 lei pe lună, cu aproape 40% mai mari decât cele din mediul rural. Raportat la persoană, diferența este și mai evidentă: 4.572 lei în mediul urban, comparativ cu aproximativ 3.000 lei în zonele rurale.

Evoluția IRCC nu afectează doar persoanele care se pregătesc să contracteze un nou împrumut, ci și pe cele care au deja credite active. Deoarece indicele se actualizează trimestrial, ratele lunare sunt recalculate periodic, reflectând noile condiții de piață. Astfel, mulți debitori se confruntă cu creșteri succesive ale ratelor, chiar dacă nu au modificat termenii contractuali.

În fața acestor evoluții, specialiștii recomandă prudență și o informare temeinică înainte de luarea unei decizii financiare majore. Analiza costurilor, compararea ofertelor de refinanțare și verificarea eligibilității pot contribui la evitarea unor situații de supraîndatorare.

„Creșterea IRCC este un semnal clar că piața creditelor traversează o perioadă în care planificarea financiară devine mai importantă ca oricând. Românii trebuie să își verifice periodic eligibilitatea și să compare ofertele disponibile, pentru a evita riscul de supraîndatorare. Printr-o analiză profesionistă și asistență financiară personalizată, fiecare client poate descoperi soluții potrivite profilului său, fie că vorbim despre refinanțare, restructurare sau renegocierea condițiilor de credit. Astfel, credem că o decizie financiară bine fundamentată începe cu accesul la informație corectă și la expertiză de specialitate, iar rolul brokerilor de credite este astăzi mai important ca oricând”, a declarat Valentin Anghel, Fondator & CEO AVBS Broker de Credite.

Pe fondul incertitudinilor economice, menținerea unei discipline financiare și evaluarea atentă a capacității de rambursare devin esențiale. Creșterea IRCC evidențiază nevoia unei abordări mai prudente în gestionarea datoriilor, dar și importanța unei informări corecte înainte de orice angajament financiar pe termen lung.