La începutul anului 2026, Banca Națională a României raportează o creștere a rezervelor valutare, care au ajuns la 65,81 miliarde de euro, față de 64,8 miliarde de euro la sfârșitul lunii decembrie 2025. Această evoluție reflectă intrări totale de 4,7 miliarde de euro, determinate de alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, contribuții către Comisia Europeană și ajustări ale rezervelor minime în valută ale băncilor comerciale.

În paralel, au fost înregistrate ieșiri de aproximativ 3,7 miliarde de euro, reprezentând plăți pentru dobânzi și rambursări aferente datoriei publice în valută, precum și modificări ale rezervelor băncilor la BNR.

Rezerva de aur a rămas neschimbată la 103,6 tone, valoarea acesteia fiind estimată la 14,2 miliarde de euro, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale. Combinând valuta și aurul, rezervele totale ale României au urcat la 80 de miliarde de euro, comparativ cu 77 de miliarde la sfârșitul anului trecut.

Pentru luna februarie 2026, Ministerul Finanțelor estimează că obligațiile scadente în valută, directe sau garantate, se ridică la aproximativ 1,2 miliarde de euro. Datele sugerează o gestionare atentă a fluxurilor financiare și menținerea unui nivel confortabil al rezervelor internaționale în contextul plăților externe programate.

Luni, 2 februarie 2026, Banca Națională a României a anunțat cotațiile oficiale ale monedelor și ale aurului. Euro a suferit o ușoară depreciere față de leu, fiind cotat la 5,0959 lei, în timp ce dolarul american a înregistrat o apreciere, ajungând la 4,2958 lei. În raport cu dolarul, moneda europeană a scăzut mai pronunțat, un euro echivalând acum cu aproximativ 1,1863 dolari americani.

Prețul aurului a consemnat, de asemenea, un recul modest, un gram fiind cotat la 644,91 lei, în scădere cu puțin peste 54 de lei față de ziua precedentă.

În același timp, alte monede majore au avut evoluții variate: francul elvețian a fost cotat la 5,5372 lei, lira sterlină la 5,8854 lei, iar dolarul australian la 2,9861 lei. Printre valutele emergente, realul brazilian a ajuns la 0,8164 lei, iar yuanul chinezesc la 0,6186 lei.

BNR precizează că aceste cotații sunt calculate zilnic pe baza tranzacțiilor realizate de băncile autorizate și sunt valabile, de regulă, pentru ziua următoare, influențând toate operațiunile financiare programate.