DN1 va fi complet închis între Ploiești și Florești începând de luni, 24 noiembrie 2025, până joi, 27 noiembrie, ora 12:00. Consiliul Județean Prahova și Poliția Română anunță că restricția vizează zona marcată pe harta publicată de autorități. Traficul va rămâne oprit pe durata lucrărilor, iar redeschiderea circulației va fi posibilă doar după verificările făcute de instituțiile abilitate.

Consiliul Județean Prahova transmite că pe segmentul închis accesul riveranilor și al proprietarilor de terenuri va fi permis, conform semnalizării temporare instalate la fața locului. Autoritățile vor amplasa indicatoare și panouri informative pentru orientarea traficului, astfel încât șoferii să poată urma rutele alternative anunțate.

Poliția Română a precizat că secțiunea de drum indicată prin cele două linii roșii pe hartă – situată pe Drumul Național 1 (E60), la kilometrul 69+925 – va fi complet închisă pentru execuția unor lucrări de reparație la trecerea la nivel cu calea ferată. Lucrările necesită oprirea totală a circulației, pentru intervenții care nu pot fi efectuate în condiții de trafic deschis.

Pentru vehiculele cu masa totală mai mică sau egală cu 3,5 tone, au fost stabilite două trasee alternative. Primul traseu începe din DN1 la kilometrul 68+440, continuă pe DJ 155 spre Păulești, apoi pe DJ 102 prin Găgeni, iar de acolo pe DJ 100F către Țintea și Liliești.

Traseul se reîntoarce în DN1 prin zona Băicoi, la kilometrul 73+770. Cel de-al doilea traseu pornește de la kilometrul 64+440 al DN1 spre DN 72, continuă prin Stoenești pe DJ 144, apoi prin Ariceștii Rahtivani și Florești pe DJ 720, revenind în DN1 la kilometrul 80+700.

Pentru vehiculele de peste 3,5 tone, circulația va fi deviată pe DN1 A. Traseul pornește din zona Bărcănești, urmează Centura de Vest a Ploieștiului și continuă prin Blejoi, Vălenii de Munte, Cheia și Săcele, reintrând în DN1 la kilometrul 161, la intrarea în Brașov. Acesta este singurul traseu recomandat pentru traficul greu pe durata lucrărilor.

Consiliul Județean Prahova și Poliția Română îi sfătuiesc pe șoferi să își planifice rutele înainte de plecare și să respecte semnalizarea temporară instalată în zonă.

Autoritățile menționează că actualizările privind evoluția lucrărilor și eventualele modificări ale restricțiilor vor fi comunicate prin canalele oficiale.

Circulația va fi reluată în condiții normale după finalizarea lucrărilor și după verificările tehnice.