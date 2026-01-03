Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, în contextul zilelor de sărbătoare legală, vor fi aplicate restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj pe DN7.

Astfel, în perioada 5–7 ianuarie, vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane, nu vor avea acces pe segmentul DN7 care leagă Pitești de Vestem, prin Râmnicu Vâlcea, pe ambele sensuri. Restricțiile se vor aplica între intersecțiile DN7 – DN7C din Pitești și DN7 – DN1 din Vestem.

Orarul restricțiilor este următorul: luni, 5 ianuarie, între orele 18:00 și 22:00, iar marți, 6 ianuarie (Bobotează) și miercuri, 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul), între orele 6:00 și 22:00.

CNAIR atrage atenția șoferilor că nerespectarea acestor măsuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă, fiind parte din efortul autorităților de a asigura siguranța și fluidizarea traficului pe principalele artere rutiere în perioadele aglomerate de sărbătoare.

Normele legale stabilesc limite clare privind masa și dimensiunile vehiculelor care circulă pe drumurile publice. Acestea includ masa totală maximă autorizată, dimensiunile maxime ale vehiculului și încărcăturii, precum și limitele de încărcare pe fiecare axă, pentru a proteja infrastructura rutieră. Depășirea acestor limite necesită obținerea unei Autorizații Speciale de Transport (AST), emisă de CNAIR.

Acestea sunt aplicate punctual și sunt comunicate de CNAIR și Poliția Română, de regulă prin Centrul Infotrafic. În perioada sărbătorilor legale sau a weekendurilor aglomerate, vehiculele cu masa totală peste 7,5 tone, cu excepția celor pentru transportul de persoane, pot fi interzise pe anumite drumuri naționale și autostrăzi. De asemenea, în perioadele cu caniculă, restricțiile se aplică pentru a preveni deteriorarea asfaltului, de obicei în intervalul 12:00 – 20:00. În cazuri excepționale, anumite evenimente publice pot genera, de asemenea, restricții temporare de tonaj.

Pentru a circula legal, transportatorii trebuie să dețină documente precum licența de transport, foaia de parcurs, scrisoarea de trăsură (CMR) și actele specifice vehiculului și șoferului. Transporturile care depășesc limitele standard necesită autorizații speciale.