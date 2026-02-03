Pe lângă Republica Moldova, în rețea ar fi implicate Armenia, Georgia, Kazahstan și Kârgâzstan, dar și anumite state membre ale Uniunii Europene. Potrivit informațiilor transmise de IPN, investigația Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) a fost inițiată în urma unor date furnizate de autoritățile poloneze, care au identificat exporturi suspecte de autoturisme din mai multe țări ale Uniunii Europene.

Vehiculele respective erau declarate oficial ca fiind destinate Turciei, însă verificările efectuate de autoritățile vamale din Polonia au arătat că destinația finală a acestora era, în realitate, Federația Rusă.

Ancheta a scos la iveală existența unei scheme extinse, care implica mai mulți exportatori din Uniunea Europeană și importatori declarați din țări terțe, inclusiv Republica Moldova, Armenia, Georgia, Kazahstan și Kârgâzstan. Conform concluziilor preliminare ale investigatorilor, un număr total de 766 de vehicule nu au fost niciodată importate în țările de destinație menționate în documentele vamale.

Reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat și ai Serviciului Vamal din Republica Moldova au confirmat că sunt la curent cu investigația în desfășurare și au precizat că vor reveni cu informații suplimentare privind gradul de implicare al Republicii Moldova în această schemă, pe măsură ce ancheta OLAF avansează.

„Cooperarea cu autoritățile acestor țări a permis OLAF să stabilească că un total de 766 de vehicule nu au fost niciodată importate în destinațiile declarate”, a transmis Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este structura specializată a Uniunii Europene responsabilă cu investigarea fraudelor, corupției și a oricăror activități ilegale care afectează interesele financiare ale UE.

Instituția are rolul de a proteja bugetul european, de a asigura utilizarea corectă a fondurilor comunitare și de a consolida încrederea cetățenilor în mecanismele europene de control. OLAF desfășoară anchete administrative independente atât în statele membre, cât și în afara UE, colaborând cu autorități naționale, vamale și fiscale, precum și cu alte organisme europene.

Investigațiile sale pot viza importuri și exporturi suspecte, deturnări de fonduri, scheme de evitare a sancțiunilor sau nereguli în gestionarea banilor publici. Deși OLAF nu are competențe judiciare, concluziile sale pot sta la baza unor acțiuni administrative, financiare sau penale inițiate de autoritățile naționale competente.