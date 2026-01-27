Ionuț Stroe a anunțat pe contul său de Facebook că a întrebat, în plenul APCE de la Strasbourg, din partea Grupului PPE, dacă Republica Moldova riscă să devină una dintre următoarele ținte directe ale Federației Ruse și, în acest caz, dacă sprijinul european și internațional actual este suficient pentru a oferi garanții reale de securitate acestei țări.

El a precizat că i-a adresat aceste întrebări președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, al cărei răspuns a fost, potrivit lui, lucid și direct: nimeni nu este în siguranță atât timp cât Rusia continuă să atace, să încalce suveranitatea statelor și să ucidă civili. Stroe a mai relatat că Maia Sandu a subliniat faptul că nu contează dacă este vorba despre Republica Moldova sau despre o țară din vestul Europei, deoarece pericolul este real, menționând totodată că poate fi urmărit un material video cu întrebarea sa și cu răspunsul președintelui.

„Riscă Republica Moldova să devină una dintre următoarele ținte directe ale Federației Ruse? Și, dacă da, este sprijinul european și internațional actual suficient pentru a oferi garanții reale de securitate pentru această țară? Aceasta este întrebarea pe care am adresat-o la Strasbourg, în plenul APCE, din partea Grupului PPE, președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Răspunsul său a fost lucid și direct: nimeni nu este în siguranță atâta timp cât Rusia continuă să atace, să încalce suveranitatea statelor și să ucidă civili. Nu contează dacă ești Republica Moldova sau o țară din vestul Europei: pericolul este real. Puteți urmări video cu întrebarea mea și răspunsul Maiei Sandu”, a scris el.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus, în cadrul Consiliului European, că Rusia poartă în prezent două războaie în Europa. Ea a explicat că primul este războiul clasic, dus cu arme, în Ucraina, unde sunt distruse orașe, sunt uciși civili și este atacată intenționat infrastructura energetică. Maia Sandu a subliniat că milioane de ucraineni trăiesc în frig și întuneric nu din cauza iernii, ci din cauza acțiunilor Rusiei, care folosește suferința civililor ca armă de război.

Lidera de la Chișinău a avertizat că acest conflict nu este departe de Republica Moldova și că, dacă Ucraina va pierde războiul, Rusia nu se va opri la granițele ei și va continua cu Moldova. Ea a spus că securitatea Moldovei, a regiunii și a Europei depinde de rezistența Ucrainei și că nu poate exista pace durabilă fără ca Rusia să fie trasă la răspundere pentru agresiune.

Maia Sandu a mai explicat că al doilea război purtat de Rusia este unul mai puțin vizibil, dar la fel de periculos: războiul informațional și digital împotriva democrațiilor europene. Potrivit acesteia, Rusia încearcă să divizeze societățile, să manipuleze oamenii și să le influențeze gândirea prin dezinformare, bani murdari, corupție politică și rețele sociale controlate prin conturi false și tehnologii moderne, inclusiv inteligență artificială.

Ea a arătat că Republica Moldova se află în prima linie a acestui război hibrid și că, în ultimii ani, țara s-a confruntat cu tentative masive de influențare a alegerilor, crize energetice provocate artificial, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare. Scopul acestor acțiuni ar fi fost preluarea controlului politic al țării, instalarea unui guvern obedient Moscovei și slăbirea democrației.

Maia Sandu a mai spus că rețelele sociale au devenit un adevărat câmp de luptă și a dat exemple de rețele de conturi false care au generat milioane de vizualizări și comentarii pentru a crea panică și neîncredere într-o țară mică precum Moldova. Ea a adăugat că astfel de acțiuni nu sunt izolate și că există operațiuni bine organizate și bine finanțate care vizează mai multe state europene.

Președintele Republicii Moldova a subliniat că, deși internetul și rețelele sociale au adus beneficii importante, ele au nevoie de reguli clare, la fel ca orice altă invenție, pentru a proteja democrația și libertatea oamenilor.