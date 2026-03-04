Guvernul din Republica Moldova a aprobat instituirea unei stări de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de două luni. Potrivit unui comunicat al Centrul Național de Management al Crizelor, măsura introduce o serie de acțiuni preventive destinate instituțiilor publice.

Autoritățile au explicat că scopul este pregătirea sistemului energetic în funcție de evoluțiile contextului global.

Instituțiile statului trebuie să își adapteze activitatea astfel încât să poată asigura stabilitatea sistemului energetic și să mențină condiții de siguranță pentru populație.

Înaintea deciziei, Centrul Național de Management al Crizelor a organizat mai multe ședințe operaționale. La aceste discuții au participat reprezentanți ai 13 instituții publice. În cadrul acestor întâlniri a fost analizată situația energetică și au fost evaluate mai multe riscuri.

Autoritățile au examinat în special trei domenii considerate prioritare.

Primul domeniu analizat a fost securitatea energetică și rutele de aprovizionare cu energie.

Al doilea domeniu a vizat impactul economic al evoluțiilor internaționale, inclusiv posibilele modificări ale prețurilor.

Al treilea domeniu a fost legat de securitatea statului și siguranța cetățenilor.

Potrivit autorităților de la Chișinău, aceste analize au fost realizate în contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al posibilelor efecte asupra Republicii Moldova.

După evaluarea situației, Guvernul a decis instituirea unei stări de alertă în sectorul energetic. Autoritățile au subliniat că această măsură reprezintă un mecanism preventiv.

Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor, măsurile sunt bine definite și limitate atât ca durată, cât și ca domeniu de aplicare. Instituția a precizat că situația actuală nu impune adoptarea unor măsuri excepționale.

Din acest motiv, autoritățile consideră că nu este necesară declararea stării de urgență în acest moment.

Printre principalele motive pentru instituirea stării de alertă se numără necesitatea asigurării unor stocuri minime de rezervă pentru produsele petroliere.

Autoritățile acordă o atenție specială terminalului petrolier din portul Giurgiulești, care joacă un rol important în aprovizionarea țării. De asemenea, autoritățile au decis că exporturile de energie electrică provenite din surse regenerabile ar putea fi limitate în anumite intervale orare.

Această măsură are scopul de a proteja stabilitatea sistemului energetic național.

În același timp, Guvernul se pregătește pentru începerea sezonului agricol. Autoritățile au explicat că această perioadă presupune un consum mai mare de motorină, ceea ce impune măsuri suplimentare pentru asigurarea resurselor energetice necesare.