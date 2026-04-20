Experta în energetică Marcela Lefter a explicat, în cadrul emisiunii „Banii” de la Moldova 1, că Republica Moldova nu dispune de resurse fosile, la fel cum nici Europa nu este bogată în astfel de resurse, menționând absența cărbunelui, gazelor și petrolului. În acest context, ea a arătat că energia regenerabilă reprezintă singura soluție viabilă pentru producerea de electricitate, nu doar ca obiectiv pe termen mediu, ci ca opțiune esențială.

„Nu dispunem de surse fosile – nici noi, ca țară, iar Europa este, de asemenea, săracă în astfel de resurse. Nu avem nici cărbune, nici gaze, nici petrol, iar în aceste condiții, singura soluție rămâne energia regenerabilă. Pentru noi, aceasta nu este doar un obiectiv pe termen mediu, ci unica opțiune prin care putem produce energie electrică”, a declarat Lefter în cadrul emisiunii „Banii” de la Moldova 1.

Potrivit acesteia, problemele din sectorul energetic sunt de natură structurală și derivă din modul în care a fost conceput sistemul energetic național. Ea a subliniat că una dintre principalele vulnerabilități o reprezintă lipsa liniilor de interconexiune, însă a precizat că există proiecte strategice aflate în derulare, care urmează să fie implementate pentru consolidarea infrastructurii energetice.

În același timp, dependența de importurile de energie rămâne ridicată în Republica Moldova, ceea ce expune țara la riscuri externe și la fluctuațiile prețurilor de pe piață. În acest context, dezvoltarea producției interne este considerată esențială pentru diminuarea acestor vulnerabilități.

Deși sectorul energiei regenerabile a cunoscut o creștere accelerată, ajungând la aproximativ un miliard de kilowați-oră produși anual, experta subliniază că această tranziție necesită investiții semnificative și politici coerente, susținute pe termen lung.

„Tranziția energetică astăzi este independența noastră și asta ne costă și va trebui să ne obișnuim cu acest slogan, cred că, pentru că noi am plătit un preț, chiar dacă de fiecare dată prețul nostru sau facturile au fost proporțional mai mari față de veniturile populației, dar, în mod normal, noi am plătit un preț deja subvenționat și el, într-o economie modernă de piață, nu poate să reziste”, a explicat Marcela Lefter.

Experta în energetică a explicat că extinderea capacităților de producție de energie electrică în Republica Moldova ar putea conduce, pe termen lung, la scăderea prețurilor, prin creșterea ofertei pe piață.

Ea a precizat că, odată cu diversificarea surselor de producție, costul de achiziție al energiei ar putea deveni mai redus, însă a subliniat că optimismul trebuie temperat de nivelul investițiilor necesare în infrastructură și capacități noi.

În același timp, sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova a înregistrat o expansiune semnificativă în ultimii ani, capacitățile instalate crescând de la 77 MW în 2020 la aproape 980 MW la finalul anului trecut. Astfel, în doar cinci ani, producția de energie verde s-a majorat de aproape 13 ori, iar în 2025 sursele regenerabile au acoperit aproximativ un sfert din consumul total de energie electrică al țării.