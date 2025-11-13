Proiectul aprobat de 74 de deputați prevede ratificarea unui acord de facilitate de credit în valoare de 25 de milioane de euro. Finanțarea vine de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare și este destinată acoperirii nevoilor bugetului public, dar și accelerării reformelor din sectorul energetic.

Conform acordului, creditul are o maturitate de 15 ani, dintre care 5 ani reprezintă perioada de grație. Rambursarea va avea loc în 20 de tranșe egale, plătite de două ori pe an.

Dobânda va fi stabilită la momentul debursării, debitorul având opțiunea între o rată fixă sau una variabilă, calculată după Euribor la șase luni, la care se adaugă o marjă de 0,9 puncte procentuale.

Secretarul de stat din Ministerul Finanțelor din Republica Moldova, Ion Gumene, a explicat că pachetul de reforme asociat acestui credit are rolul de a întări securitatea energetică și de a apropia legislația națională de standardele Uniunii Europene.

El a spus că măsurile incluse în program vizează modernizarea infrastructurii, dezvoltarea energiei regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice și protejarea consumatorilor, precum și politici legate de mediu și schimbările climatice.

„Aceste reforme vor consolida securitatea energetică și avansa procesul de convergență cu standardele Uniunii Europene. Intervențiile vizate au ca obiectiv facilitarea tranziției către un sistem energetic mai durabil și mai ecologic, prin modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea eficienței energetice, dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, protejarea consumatorilor și promovarea politicilor de mediu și combaterea schimbărilor climatice”, a menționat Ion Gumene, potrivit Moldpress.md.

Oficialul a subliniat că finanțarea descrisă este un sprijin bugetar general și completează investițiile deja realizate de Guvern pentru aplicarea reformelor aflate în derulare.

Ion Gumene a menționat că acest instrument financiar vine în sprijinul programelor lansate până acum și susține atât activitatea legislativă, cât și întărirea capacității instituționale.

El a precizat că reforma din domeniul energiei verzi include modificări în sectorul rezidențial și public, investiții în eficiență energetică și în producerea de energie din surse regenerabile, precum și alte inițiative orientate spre tranziția verde. Finanțarea urmează să fie debursată într-o singură tranșă până la finalul anului 2025.

„Reforme nu doar de acte normative, dar și de capacitare a instituțiilor, sau alocare anumitor fonduri din buget pentru a lansa anumite programe. Când vorbim despre energia verde, se are în vedere cadrul normativ în domeniul rezidențial, public, energiei regenerabile, eficienței energetice și în multe alte domenii. Prin astfel de instrumente noi acționăm concomitent pentru produce schimbările pe care ni le dorim”.

Proiectul de ratificare a Acordului „Programul pentru tranziția energetică verde” va fi supus examinării și în a doua lectură în Parlamentul Republicii Moldova. Decizia finală va stabili intrarea în vigoare a creditului și a reformelor asociate acestuia.