Uniunea Europeană ia în considerare un pas istoric pentru Moldova în drumul său spre aderarea la blocul celor 27 de state, oferind țării posibilitatea de a deschide primul „cluster de negocieri” încă de la începutul lunii septembrie.

Decizia ar putea avantaja electoral președinta Maia Sandu, al cărei partid promovează o platformă pro-europeană, într-un context în care Rusia încearcă să influențeze scrutinul.

Deschiderea primului cluster ar fi un semnal puternic către Moscova, transmite Siegfried Mureșan, europarlamentar conservator și președinte al Comitetului de Asociere UE-Moldova, subliniind că astfel se arată că progresul european al Moldovei nu este blocat.

„Trebuie găsită o modalitate de a deschide primul cluster,” a declarat Siegfried Mureșan, europarlamentar conservator și președinte al Comitetului de Asociere UE-Moldova în Parlamentul European. „Ar transmite un semnal clar Rusiei și ar elimina argumentul narațiunii rusești potrivit căreia nu există progres pe calea aderării la UE.”

Însă accelerarea candidaturii moldovenești înaintea Ucrainei riscă să genereze tensiuni la Kiev, unde perspectivele de aderare au fost inițial sincronizate cu Moldova încă din 2023. Un diplomat ucrainean avertizează că menținerea unei viziuni clare asupra integrării europene este crucială, mai ales în contextul discuțiilor internaționale privind pacea în regiune.

„Există riscul de a transmite un semnal greșit ucrainenilor,” a avertizat un diplomat ucrainean. „Într-un moment în care se discută viitoarea pace în Alaska, trebuie să menținem cât mai solidă perspectiva aderării la UE.” „Nu există motive obiective pentru a bloca Clusterul 1,” a adăugat acesta într-un comentariu trimis prin e-mail.

Atât Moldova, cât și Ucraina și-au finalizat reformele necesare pentru deschiderea unui prim cluster, confirmă un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Totuși, candidatura Ucrainei este momentan blocată de Ungaria, a cărei opoziție este un element central al campaniei premierului Viktor Orbán pentru realegere, arată Politico.eu.

Pentru a evita stagnarea procesului, UE analizează soluții alternative pentru Ucraina, cum ar fi accesul la programe europene precum Horizon Europe și Erasmus, care să mențină perspectiva integrării europene chiar fără debutul oficial al negocierilor.

„Există multe modalități de a apropia Ucraina de Europa, în alte moduri decât procedura formală de negociere,” a explicat diplomatului UE. „Cel mai important este să continuăm să facem progrese și să clarificăm că opoziția Ungariei nu este considerată legitimă, iar adevărata recompensă este finalizarea procesului.”

Situația este dinamică, mai ales după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, care ar putea influența poziția Ungariei. Experții avertizează însă că o strategie eficientă ar fi menținerea sprijinului pentru Ucraina și presiunea diplomatică asupra lui Orbán pentru a ridica blocajul.