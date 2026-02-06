Renault și Dacia au devenit principalii jucători pe segmentul GPL în Europa și, cel mai probabil, la nivel mondial, cu peste 310.000 de vehicule vândute anual, majoritatea purtând sigla Dacia.

Strategia a ajutat semnificativ marca românească să își mai atenueze emisiile medii de CO2 ale flotei, care rămân însă peste limitele impuse de Uniunea Europeană.

Chiar și așa, conducerea grupului francez anticipează că după 2030 acest tip de motorizare nu va mai avea un viitor pe piața europeană, unde cererea este concentrată doar în anumite state, potrivit unei analize publicate de jurnaliștii francezi ai L’Automobile Magazine.

Dacia nu se numără printre constructorii cei mai avansați în ceea ce privește reducerea emisiilor. Deși mixul de motorizări s-a îmbunătățit în ultimii ani, odată cu introducerea versiunilor hibride și cu lansarea modelului electric Spring, presiunea reglementărilor europene rămâne ridicată.

În acest context, viitorul model electric de oraș, alături de un Sandero complet electric aflat în planurile companiei, ar urma să contribuie decisiv la scăderea emisiilor medii. În paralel, unele soluții considerate până recent viabile se apropie de final de carieră.

Motorul diesel a fost deja eliminat din oferta Dacia, iar benzina și motorizările bicombustibile GPL/benzină sunt ultimele opțiuni convenționale rămase.

Pentru motoarele pe benzină de mică cilindree, utilizate în special pentru versiunile de bază cu preț redus, există indicii clare că acestea ar putea dispărea chiar înainte de 2035, dacă marca vrea să rămână competitivă în contextul noilor norme de mediu.

În ceea ce privește GPL-ul, perspectivele sunt și mai clare. Conducerea Dacia a transmis că această motorizare, deși încă generează volume importante de vânzări în Europa, nu va putea depăși pragul anului 2030.

„Este o ofertă care nu va putea depăși anul 2030”, a declarat, Frank Marotte, șeful de produse al Dacia, pentru Automobile Magazine.

Chiar dacă GPL-ul aduce avantaje la omologare, prin valori mai reduse ale emisiilor de CO2 în ciclurile de testare, impactul său nu va mai fi suficient într-un moment în care Europa va impune un mix mult mai consistent de vehicule electrice.

Pe termen scurt și mediu, GPL-ul continuă însă să joace un rol important. Reprezentanții Dacia subliniază că marca se află într-o perioadă de tranziție, iar această soluție contribuie la menținerea sub control a emisiilor flotei până când electrificarea va deveni dominantă.

Renunțarea la GPL nu va fi, totuși, un pas ușor pentru grupul Renault. Din cele aproximativ 350.000 de vehicule GPL vândute anul trecut în Europa, Renault și Dacia au deținut aproape 89% din piață.

Cele mai multe vânzări au fost realizate de Dacia, inclusiv datorită unor versiuni speciale, precum cea 4×4 pe GPL, atractivă în Europa de Est.

Cererea rămâne ridicată mai ales în țările din sudul continentului, precum Spania, Italia, Franța și Portugalia, la care se adaugă România și Polonia, piețe susținute de rețele de distribuție GPL bine dezvoltate.