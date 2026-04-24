În primul rând, este important de precizat că în România nu există o limită legală maximă pentru retragerile de bani efectuate de persoane fizice. Cu alte cuvinte, în teorie îți poți retrage oricât din propriul cont, însă în practică apar reguli bancare și obligații de conformitate care pot influența modul în care se desfășoară operațiunea.

În cazul retragerilor de la bancomat, fiecare bancă stabilește propriile limite zilnice, în funcție de tipul cardului și de politica internă. În general, aceste limite sunt relativ reduse, situându-se în jurul sumei de 5.000 de lei pe zi pentru cardurile standard.

„Dacă folosești un card Visa Classic sau MasterCard Mondo, limita maximă de retragere este de 5.000 RON / zi, cu posibilitatea de majorare la 9.000 RON / zi”, informează Banca Transilvania.

Dacă un client dorește să depășească aceste praguri, este necesară modificarea limitei din aplicația de internet banking sau prin solicitare către bancă, procedură care este de regulă rapidă și nu implică verificări complexe, atâta timp cât tranzacția rămâne în profilul obișnuit al clientului.

Situația se schimbă atunci când vorbim despre retrageri mari efectuate direct la ghișeul băncii. Aici nu există o limită legală fixă, dar instituțiile financiare sunt obligate să respecte legislația privind prevenirea spălării banilor și finanțarea activităților ilegale, ceea ce înseamnă că tranzacțiile semnificative pot fi analizate mai atent. În practică, sumele mari, în special cele care depășesc echivalentul a 10.000 de euro, sunt raportate automat către autoritățile competente, fără ca acest lucru să însemne blocarea banilor sau respingerea retragerii.

Banca Transilvania explică acest mecanism într-un mod direct, precizând că „orice tranzacție cu numerar peste valoarea de 10.000 EUR sau echivalentul – indiferent de valută – se raportează automat conform legii 129 / 2019 ”, conform informațiilor publicate de instituție pe pagina sa oficială de întrebări și răspunsuri. Această obligație nu afectează accesul clientului la bani, ci are rolul de a asigura transparența fluxurilor financiare și de a preveni utilizarea sistemului bancar în scopuri ilegale.

„În plus, trebuie să știi că legislația din România prevede niște limite maximale ale tranzacțiilor cu numerar și anume: 10.000 de RON / zi / pentru plăți pentru persoanele juridice. În cazul persoanelor fizice, în general, nu există o limită impusă de lege. Totuși, trebuie să ții cont de faptul că orice tranzacție cu numerar peste valoarea de 10.000 EUR sau echivalentul – indiferent de valută – se raportează automat conform legii 129 / 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălarii Banilor”, subliniază Banca Transilvania pe pagina sa oficială de întrebări și răspunsuri.

Pe lângă raportarea automată, băncile pot solicita și informații suplimentare atunci când o retragere de numerar este neobișnuit de mare în raport cu istoricul clientului. Raiffeisen Bank, de exemplu, precizează în documentația sa oficială că banca poate cere „informații sau documente suplimentare pentru stabilirea sursei fondurilor”, ceea ce reflectă obligațiile instituțiilor financiare de a cunoaște clientul și de a înțelege natura tranzacțiilor efectuate.

Un alt aspect important este disponibilitatea numerarului în sucursale, deoarece retragerile mari nu pot fi întotdeauna onorate imediat. Din acest motiv, multe bănci recomandă programarea în avans a sumelor importante. Banca Transilvania menționează că pentru retrageri mai mari de 40.000 de lei sau 5.000 de euro este necesară o programare cu cel puțin 24 de ore înainte, tocmai pentru a permite sucursalei să asigure lichiditățile necesare.

„Pentru a ridica o sumă mai mare de 40.000 RON respectiv 5.000 EUR este nevoie să îți faci o programare în agenție cu minim 24 de ore înainte. Programarea este necesară, deoarece din motive de securitate, atât a clienților, cât și a angajaților, nu păstrăm sume mari de bani în agențiile de cartier. Prin urmare, pentru retragererile mari agenția trebuie anunțată, ca să aducă banii în unitate”, informează Banca Transilvania.

În ceea ce privește percepția generală, este esențial de înțeles că banca nu îți poate refuza accesul la propriii bani fără un motiv legal, însă are obligația de a verifica tranzacțiile care ies din tiparele obișnuite. Astfel, o retragere ocazională mai mare nu reprezintă o problemă în sine, dar poate atrage întrebări standard privind scopul operațiunii sau sursa fondurilor, mai ales în contextul reglementărilor europene stricte privind prevenirea spălării banilor.

În final, sistemul bancar din România funcționează pe un echilibru între accesul liber al clientului la propriile fonduri și obligația instituțiilor financiare de a monitoriza tranzacțiile semnificative. Pentru sumele mici și uzuale, retragerile se fac rapid, fără verificări, însă pe măsură ce valoarea crește, apar proceduri de conformitate, raportare și uneori necesitatea unei planificări în avans. Acest mecanism nu limitează dreptul de a-ți folosi banii, ci urmărește în principal siguranța și transparența întregului sistem financiar.