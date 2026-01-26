Ministrul Finanțelor de la Chișinău, Andrian Gavriliță, a anunțat că proiectul de lege este elaborat în colaborare cu mai multe instituții-cheie ale statului, inclusiv Banca Națională a Moldovei, autoritățile de supraveghere financiară și structurile responsabile de prevenirea și combaterea spălării banilor, potrivit informațiilor publicate de crypto.ro.

Autoritățile moldovene urmăresc construirea unui cadru normativ care să ofere predictibilitate investitorilor și să reducă riscurile asociate tranzacțiilor cu active digitale, într-un domeniu care până acum a funcționat într-o zonă insuficient reglementată.

Viitoarea lege va defini clar:

-cine poate tranzacționa criptomonede, inclusiv condițiile legale pentru persoanele fizice și juridice;

-cine are dreptul să convertească activele digitale în lei moldovenești sau în valută;

-ce tip de companii vor putea opera legal pe piața crypto, sub regim de autorizare și supraveghere.

Deși deținerea și tranzacționarea criptomonedelor vor fi permise, acestea nu vor fi recunoscute ca mijloc legal de plată în Republica Moldova. Plățile pentru bunuri și servicii vor continua să se facă exclusiv în moneda națională sau în alte forme de plată autorizate de stat.

Un element central al noii legislații îl reprezintă introducerea unor mecanisme clare de control și supraveghere, menite să prevină utilizarea criptomonedelor în scopuri ilegale, precum spălarea banilor sau finanțarea activităților infracționale.

Firmele care vor dori să opereze pe piața crypto vor trebui să respecte cerințe stricte privind:

-identificarea clienților;

-trasabilitatea tranzacțiilor;

-raportarea operațiunilor suspecte;

-respectarea normelor de conformitate financiară.

Autoritățile subliniază că scopul nu este interzicerea sau descurajarea inovației, ci integrarea acesteia într-un sistem care să protejeze atât investitorii, cât și stabilitatea financiară a statului.

Decizia Republicii Moldova de a reglementa criptomonedele reflectă o abordare tot mai des întâlnită la nivel european. În locul interdicțiilor totale, statele aleg să creeze cadre legale care să permită funcționarea pieței sub supraveghere strictă.

În acest context, autoritățile de la Chișinău privesc către modelele existente în Uniunea Europeană, unde activele digitale sunt reglementate prin norme clare, iar operatorii trebuie să respecte standarde ridicate de transparență și conformitate.

România este menționată ca exemplu regional de piață crypto care funcționează într-un cadru juridic mai strict, cu obligații fiscale și de raportare pentru operatori și investitori. Experiența statelor membre UE este analizată de autoritățile moldovene pentru a adapta legislația la specificul local, fără a crea bariere excesive pentru dezvoltarea sectorului.

Obiectivul autorităților: integrare controlată a pieței crypto

Concluzia autorităților de la Chișinău este că fenomenul criptomonedelor nu mai poate fi ignorat, având un impact tot mai mare asupra economiei și finanțelor personale. Integrarea acestui sector într-un cadru legal sigur este văzută drept singura soluție pentru a limita riscurile și a valorifica potențialul tehnologic al activelor digitale.

Noua lege ar urma să ofere:

-protecție mai bună pentru investitori;

-un nivel mai ridicat de securitate financiară;

-instrumente clare de intervenție pentru stat;

-un cadru predictibil pentru dezvoltarea industriei crypto.