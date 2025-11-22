Ministerul Afacerilor Interne a anunțat măsurile adoptate pentru desfășurarea în siguranță a campaniei electorale care începe pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie, cu o zi înaintea alegerilor locale parțiale programate pentru 7 decembrie.

Scrutinul vizează alegerea primarului General al Capitalei, a președintelui Consiliului Județean Buzău și a primarilor din 12 localități: orașul Găești din județul Dâmbovița și comunele Marga (Caraș-Severin), Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoșani), Dobromir și Lumina (Constanța), Sopot (Dolj), Vânători (Iași), Valea Ciorii (Ialomița), Cârța (Sibiu), Poienile de sub Munte și Șieu (Maramureș).

Conform cadrului legal, campania electorală începe cu 15 zile înainte de data scrutinului, iar MAI are responsabilitatea menținerii ordinii publice, cu accent pe zonele în care se organizează alegeri. Măsurile includ gestionarea situațiilor ce pot apărea în perioada campaniei, verificarea tuturor sesizărilor privind posibile incidente electorale și asigurarea condițiilor de siguranță pentru manifestările electorale.

Ministerul are în sarcină și protejarea buletinelor de vot și a materialelor necesare procesului electoral pe toată durata tipăririi, confecționării, transportului și depozitării acestora. De asemenea, sunt asigurate măsurile de protecție la sediile birourilor electorale: cel al Municipiului București, cel județean din Buzău, birourile electorale județene din Constanța și Maramureș, oficiile electorale de sector ale Capitalei, biroul orășenesc Găești și cele 11 birouri de circumscripție comunale. MAI precizează că are experiență în gestionarea campaniilor electorale și că sesizările vor fi analizate în mod profesionist și echidistant, cu prioritate pe respectarea legislației.

Ministerul a prezentat și regulile privind exercitarea dreptului de vot și documentele necesare. Pot vota cetățenii români care au împlinit 18 ani până în ziua alegerilor, precum și cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene care au domiciliu sau reședință în România.

Pentru exercitarea votului este necesar un act de identitate valabil, precum Cartea Electronică de Identitate, Cartea de Identitate simplă, Cartea de Identitate model 1997, Cartea de Identitate provizorie sau Buletinul de identitate.

MAI recomandă verificarea valabilității documentelor și solicitarea unora noi dacă termenul de valabilitate a expirat. Cartea electronică de identitate poate fi eliberată în mai puțin de zece zile, iar în București termenul poate fi chiar de trei zile.

Cererea pentru eliberarea acesteia poate fi depusă la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu, iar ridicarea documentului se poate face de la orice alt serviciu ales.

Persoanele care dețin carte electronică nu mai trebuie să prezinte documente privind domiciliul sau reședința, deoarece aceste informații sunt preluate automat în sistemul electronic de monitorizare a prezenței la vot prin simpla scanare a actului.

Validarea datelor este realizată printr-un mecanism furnizat de STS, iar votul poate fi exercitat doar în localitatea de domiciliu sau reședință, cu condiția ca reședința să fi fost stabilită cu cel puțin șase luni înainte de ziua alegerilor.