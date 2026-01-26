Ministerul Finanțelor a lansat luni, 26 ianuarie, în consultare publică un proiect de Hotărâre care modifică modul de aplicare a accizelor pentru anumite produse din tutun, vizând în special tutunul de mestecat și cel de prizat. Scopul este eliminarea lacunelor fiscale care existau până acum și alinierea acestor produse la același regim ca țigaretele și celelalte produse din tutun.

Anterior, aceste tipuri de tutun se aflau într-o zonă ambiguă, nefiind tratate la fel ca țigările, deși conțin nicotină și sunt destinate consumului uman. Această situație a redus semnificativ veniturile la buget și a creat riscuri majore de evaziune și contrabandă. Prin OUG nr. 68/2025, ele au fost incluse în categoria produselor supuse accizelor nearmonizate, iar noul proiect detaliază modul concret de aplicare a reglementărilor.

Proiectul clarifică că acciza nu se aplică pe unitate sau ambalaj, ci pe cantitatea efectivă de tutun din produs. Indiferent de forma în care acesta este comercializat — pulbere, pliculețe sau pastă — nivelul accizei depinde de greutatea tutunului. Produsele sunt încadrate la codul tarifar NC 2403 99 10 00, ceea ce înseamnă că produsele mai mari vor genera automat o acciză mai ridicată.

Orice firmă care produce, importă sau achiziționează tutun de mestecat sau de prizat din UE trebuie să obțină autorizația de operator de accize de la autoritatea vamală. Fără acest certificat, activitatea este ilegală, chiar dacă firma respectă alte obligații fiscale.

Produsele nu mai pot fi fabricate în spații obișnuite, ci doar în antrepozite fiscale, monitorizate și autorizate de stat. Acest sistem permite urmărirea completă a traseului produsului, de la materie primă până la vânzarea către consumator, reducând riscul producției ilegale.

O schimbare vizibilă pentru consumatori este introducerea timbrelor fiscale, similare celor de pe pachetele de țigarete. Acestea vor fi aplicate pe fiecare produs, fie la producător (pentru tutunul fabricat în România), fie la recepție sau în antrepozite vamale (pentru importurile din UE și din afara Uniunii). Produsele fără timbru pot fi confiscate imediat de autorități.

De asemenea, dacă tutunul este exportat după plata accizei în România, statul poate restitui sumele plătite, pe baza documentelor care dovedesc că produsul a ajuns efectiv în țara de destinație.

Conform notei de fundamentare, impactul macroeconomic al noilor reguli este redus, iar scopul principal este clarificarea legislației. În practică însă, costurile suplimentare generate de accize, timbre și controale vor crește prețurile. Pe termen scurt, multe produse ieftine vor dispărea de pe piață, iar pe termen mediu, piața va fi concentrată în jurul unor jucători mari care își permit infrastructura necesară.

Proiectul se află în prezent în dezbatere publică, putând fi completat cu observații și propuneri din partea mediului de afaceri și a altor părți interesate. Pentru a intra în vigoare, hotărârea trebuie adoptată de Guvern și publicată în Monitorul Oficial.