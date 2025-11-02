Prin acest nou mecanism, toate amenzile, indiferent de instituția care le-a emis, vor putea fi achitate într-un cont unic național. Plata se va putea face rapid și ușor, inclusiv online, fără a mai fi nevoie ca cetățenii să caute conturile instituțiilor emitente.

Vicepreședintele ACoR, Valentin Ivan, a transmis că adoptarea acestei măsuri reprezintă un pas important în direcția modernizării administrației publice. El a spus că sistemul elimină birocrația inutilă și oferă o soluție sigură și accesibilă pentru toți cetățenii.

Totodată, a menționat că ACoR a susținut constant această direcție de digitalizare în dialogul cu Guvernul și ministerele.

„Salutăm adoptarea acestei măsuri concrete de simplificare administrativă. Plata amenzilor printr-un cont unic elimină birocrația inutilă, reduce timpul pierdut la ghișee și oferă cetățenilor o soluție modernă, accesibilă și sigură. Este un pas firesc în direcția digitalizării administrației publice, o direcție pe care ACoR o susține constant în dialogul cu Guvernul și ministerele de resort”, a declarat Valentin Ivan, vicepreședinte ACoR.

Potrivit Ministerului Finanțelor, toate procesele-verbale de contravenție vor fi emise electronic și vor include un cod QR pentru plată instant, direct de pe telefonul mobil.

Plata se va face online, printr-un cont unic gestionat de Trezorerie, fără a mai fi necesar identificarea contului autorității locale unde a fost aplicată amenda.

Sistemul va fi introdus inițial pentru amenzile rutiere, în regim pilot, urmând ca ulterior să fie extins și la alte tipuri de contravenții – fiscale, de mediu sau de ordine publică.

Ministerul precizează că noul cont unic al Trezoreriei va permite achitarea amenzilor prin mai multe canale moderne: internet banking, aplicații mobile, ghiseul.ro, POS-urile din primării și Trezorerii, dar și prin mandat poștal.

Reprezentanții ACoR au subliniat că acest sistem informatic unitar va simplifica procesul de încasare și raportare a sumelor la nivel local. Măsura este considerată un pas concret spre o administrație digitală, cu servicii mai rapide, transparente și ușor de accesat.

Asociația consideră că România face un pas important spre standardele europene de guvernanță electronică. Vicepreședintele Valentin Ivan a declarat că administrația locală trebuie să rămână un partener de încredere al cetățenilor, iar digitalizarea și respectul față de oameni sunt esențiale pentru consolidarea relației dintre comunități și instituțiile publice.