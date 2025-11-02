Sistem unic de plată a amenzilor, disponibil inclusiv online
Prin acest nou mecanism, toate amenzile, indiferent de instituția care le-a emis, vor putea fi achitate într-un cont unic național. Plata se va putea face rapid și ușor, inclusiv online, fără a mai fi nevoie ca cetățenii să caute conturile instituțiilor emitente.
Vicepreședintele ACoR, Valentin Ivan, a transmis că adoptarea acestei măsuri reprezintă un pas important în direcția modernizării administrației publice. El a spus că sistemul elimină birocrația inutilă și oferă o soluție sigură și accesibilă pentru toți cetățenii.
Totodată, a menționat că ACoR a susținut constant această direcție de digitalizare în dialogul cu Guvernul și ministerele.
„Salutăm adoptarea acestei măsuri concrete de simplificare administrativă. Plata amenzilor printr-un cont unic elimină birocrația inutilă, reduce timpul pierdut la ghișee și oferă cetățenilor o soluție modernă, accesibilă și sigură.
Este un pas firesc în direcția digitalizării administrației publice, o direcție pe care ACoR o susține constant în dialogul cu Guvernul și ministerele de resort”, a declarat Valentin Ivan, vicepreședinte ACoR.
Cum va funcționa noul mecanism al contului unic pentru plata amenzilor
Potrivit Ministerului Finanțelor, toate procesele-verbale de contravenție vor fi emise electronic și vor include un cod QR pentru plată instant, direct de pe telefonul mobil.
Plata se va face online, printr-un cont unic gestionat de Trezorerie, fără a mai fi necesar identificarea contului autorității locale unde a fost aplicată amenda.
Sistemul va fi introdus inițial pentru amenzile rutiere, în regim pilot, urmând ca ulterior să fie extins și la alte tipuri de contravenții – fiscale, de mediu sau de ordine publică.
Ministerul precizează că noul cont unic al Trezoreriei va permite achitarea amenzilor prin mai multe canale moderne: internet banking, aplicații mobile, ghiseul.ro, POS-urile din primării și Trezorerii, dar și prin mandat poștal.
Beneficii pentru cetățeni și administrațiile locale
Reprezentanții ACoR au subliniat că acest sistem informatic unitar va simplifica procesul de încasare și raportare a sumelor la nivel local. Măsura este considerată un pas concret spre o administrație digitală, cu servicii mai rapide, transparente și ușor de accesat.
Asociația consideră că România face un pas important spre standardele europene de guvernanță electronică. Vicepreședintele Valentin Ivan a declarat că administrația locală trebuie să rămână un partener de încredere al cetățenilor, iar digitalizarea și respectul față de oameni sunt esențiale pentru consolidarea relației dintre comunități și instituțiile publice.
„Administrația locală trebuie să rămână partenerul principal al cetățeanului. Digitalizarea, simplificarea și respectul față de oameni sunt esențiale pentru a consolida încrederea în instituțiile publice”, a mai spus Valentin Ivan.
