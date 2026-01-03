Procesul de înmatriculare a autovehiculelor noi a fost simplificat. Certificatele de conformitate pot fi acum obținute electronic din bazele de date europene, iar informațiile sunt integrate direct în sistemul de înregistrare rutieră. Dealerii, asiguratorii și autoritățile de trafic sunt astfel mai bine conectate, ceea ce reduce pașii intermediari manuali și timpul necesar pentru obținerea plăcuțelor și documentelor de înmatriculare, potrivit informațiilor publicate de blue News.

Pentru vehiculele cu emisii CO₂ peste limitele permise, situația a devenit mai strictă. Începând cu 2026, plata penalităților CO₂ este obligatorie înainte de eliberarea documentelor de înmatriculare și a plăcuțelor. Aceasta afectează în special persoanele care importă vehicule sau le achiziționează de la dealeri mai mici, iar întârzierea plății poate duce la imposibilitatea de a folosi autovehiculul în mod legal.

Automatizarea condusului rămâne limitată. În 2026, sistemele de asistență la condus pot fi folosite mai larg pe autostrăzi dacă sunt aprobate, dar responsabilitatea rămâne la șofer. Mașina poate prelua banda și viteza în anumite situații, însă conducătorul trebuie să fie pregătit să intervină imediat. Până în prezent, niciun producător nu a primit aprobarea pentru astfel de sisteme.

În ceea ce privește vehiculele comerciale, regulile se înăspresc începând cu 1 iulie 2026 pentru anumite camionete care circulă în trafic internațional.

Vehiculele de peste 2,5 tone folosite pentru transport peste granițe vor fi supuse noilor reglementări privind perioadele de muncă și odihnă, inclusiv timp de condus, pauze și perioade de repaus.

Aceasta implică un efort organizațional suplimentar pentru firme mici, meșteșugari și curieri care călătoresc frecvent în străinătate. Regulile nu se aplică vehiculelor care circulă exclusiv pe teritoriul Elveției.

În acest fel, 2026 aduce pentru șoferii elvețieni atât facilități, precum înmatricularea mai rapidă a mașinilor noi, cât și restricții și responsabilități suplimentare legate de penalități CO₂, condus automatizat și transportul internațional. Schimbările vor avea un impact direct asupra organizării traficului, a legalității circulației și a planificării activităților de transport.