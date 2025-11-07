Într-un bloc, părțile comune includ subsolul, terasa, casa scărilor, liftul, uscătorul, conductele de canalizare și alte spații sau instalații folosite de mai mulți proprietari. Conform Codului Civil și Legii nr. 196/2018, părțile comune sunt:

terenul clădirii;

fundația, structura și pereții clădirii;

acoperișul și terasele;

scările, holurile, subsolurile și pivnițele necompartimentate;

instalațiile de apă, canalizare, electricitate, gaze, încălzire și telecomunicații, de la branșament până la punctul de distribuție în proprietăți;

coșurile de fum, uscătoarele și spațiile de spălătorie pentru cei care le folosesc.

Legea prevede că asociațiile de proprietari trebuie să adopte un regulament al condominiului, care să stabilească modul de folosire a părților comune și regulile de conviețuire. Astfel, se poate ști clar ce părți sunt folosite de toți și ce părți doar de unii, iar cheltuielile se împart corect.

Pentru identificarea exactă a spațiilor comune, se pot consulta cartea tehnică a clădirii, schițele construcției sau lucrările de cadastru.

Orice construcție fără autorizație, cum ar fi un acoperiș adăugat, trebuie verificată de primărie. După constatarea problemei, adunarea generală poate decide demolarea sau refacerea construcției și cum se împart costurile. Dacă asociația nu reacționează, se poate sesiza direct primăria.

Mulți proprietari de apartamente se întreabă cum funcționează fondurile de reparații și cine trebuie să suporte cheltuielile în bloc. Am adunat răspunsurile oficiale pentru a clarifica situațiile cele mai frecvente.

Dacă ați cumpărat un apartament, fostul proprietar nu poate cere restituirea banilor depuși la fondul de reparații. Scopul acestui fond este să fie folosit exclusiv pentru întreținerea și repararea părților comune ale blocului, precum scările, acoperișul sau instalațiile.

Suma necesară se stabilește în funcție de vechimea clădirii, gradul de degradare și alte nevoi specifice blocului. Legea nr. 196/2018 nu permite restituirea contribuției, spre deosebire de fondul de rulment.

Dacă asociația vrea să modernizeze instalațiile, cum ar fi coloanele de încălzire, trebuie urmată o procedură clară:

evaluarea stării tehnice de către persoane competente;

estimarea costurilor pentru întreaga asociație și pentru fiecare apartament;

compararea mai multor oferte de la firme de specialitate;

informarea tuturor proprietarilor și aprobarea în adunarea generală.

Nimeni nu poate obliga proprietarii să plătească individual sau să cumpere materiale pe cont propriu dacă procedura legală nu a fost respectată.

Cheltuielile legate de lift se împart în două categorii: curentul consumat, care se plătește după numărul de persoane din apartament; fondul pentru întreținere, reparații și service, care se calculează după cota-parte indiviză din proprietate. Astfel, și cheltuielile pentru ascensor fac parte din fondul de reparații și trebuie aprobate și gestionate de asociație conform legii.