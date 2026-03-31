Viața la bloc în Italia implică respectarea strictă a regulilor prevăzute de Codul Civil și de regulamentele interne ale fiecărui condominiu.

Una dintre cele mai importante restricții vizează tulburarea liniștii. Este interzisă producerea de zgomot care depășește „toleranța normală”, stabilită de regulă la aproximativ 35 de decibeli ziua și 30 de decibeli noaptea.

Orele de liniște absolută sunt între 13:00 și 15:00 și între 22:00 și 08:00, iar lucrările de renovare nu sunt permise în weekend și, în timpul săptămânii, pot fi efectuate doar între orele 08:00–13:00 și 16:00–20:00.

Transformarea apartamentului în activități interzise expres de regulamente, precum case de oaspeți, studiouri zgomotoase sau creșe, rămâne de asemenea prohibită, dacă aceste interdicții au fost stipulate la momentul achiziției.

Totodată, este interzisă producerea de fum sau mirosuri care depășesc toleranța normală, inclusiv fumul de țigară de pe balcoane care deranjează vecinii în mod persistent.

Regulile privind utilizarea spațiilor comune sunt la fel de stricte. Obiectele personale, precum bicicletele, încălțămintea sau frânghiile de rufe, nu pot obstrucționa trecerile.

Utilizarea liftului este restricționată: acesta nu poate fi folosit pentru transportul greutăților excesive sau blocat pentru perioade îndelungate.

Este interzisă perturbarea decorului comun prin aruncarea sau lăsarea gunoiului, deteriorarea plantelor sau a corpurilor de iluminat. Orice lucrare care alterează estetica sau simetria clădirii, cum ar fi schimbarea culorii ramelor ferestrelor sau instalarea unităților de aer condiționat vizibile fără autorizație, este strict interzisă.

Animalele de companie nu pot fi lăsate libere în aceste zone și nu trebuie să provoace tulburări, cum ar fi lătratul excesiv sau murdărirea spațiilor.

Noile reglementări din 2026 aduc și modificări privind obligațiile financiare ale locatarilor. Administratorul are dreptul să suspende serviciile comune, precum apa sau încălzirea centrală, pentru membrii condominiului care au restanțe mai mari de șase luni, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Plata în numerar a cotelor de întreținere a fost interzisă pentru a asigura trasabilitatea completă printr-un cont curent dedicat. În caz de întârzieri prelungite, administratorul este obligat să ia măsuri pentru recuperarea datoriilor și poate suspenda serviciile comune care sunt utilizate separat.