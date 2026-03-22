Chiar dacă o persoană întocmește un testament sau un contract succesoral, anumite rude apropiate pot avea drepturi garantate asupra averii. Înțelegerea regulilor legale privind cota-parte obligatorie poate preveni conflictele familiale și poate asigura o distribuție corectă a bunurilor după deces.

Cota-parte obligatorie reprezintă partea minimă din moștenire pe care anumite rude apropiate o pot revendica, indiferent de ce prevede testamentul. Aceasta protejează membrii familiei care au fost dezmoșteniți sau care nu au fost incluși suficient în planul de succesiune.

Această măsură legală garantează că:

copiii, soțul/soția și părinții nu rămân fără sprijin financiar

testatorul nu poate exclude complet anumite rude apropiate

moștenirea este distribuită echitabil, reducând riscul conflictelor după deces

Legislația prevede că următoarele rude pot solicita partea minimă garantată:

Copiii (biologici, adoptați sau ilegitimi) Soțul sau soția, dacă căsătoria era valabilă la momentul decesului Părinții, dar doar dacă defunctul nu are copii

În cazuri speciale, nepoții și strănepoții pot avea și ei drepturi, dacă părinții lor au decedat. În schimb, frații, surorile și bunicii nu primesc cota obligatorie standard.

Valoarea cotei obligatorii depinde de mărimea patrimoniului și de cota care ar reveni prin lege. În general:

Copiii: jumătate din partea lor legală

Soțul/soția: între 25% și 43,75%, în funcție de existența altor moștenitori și regimul matrimonial

Părinții sau nepoții: 25% din moștenire, dacă nu există copii

Dacă averea totală este de 100.000 euro și copilul ar avea dreptul legal la 50%, partea obligatorie este jumătate din această sumă, adică 25.000 euro. Aceasta poate fi solicitată chiar dacă testamentul desemnează alt moștenitor.

Uneori, testatorul include rudele în testament, dar le oferă mai puțin decât partea minimă legală. În aceste cazuri:

beneficiarul are dreptul să solicite o compensație financiară

suma suplimentară trebuie să aducă partea respectivă la nivelul cotei obligatorii

Exemplu:

Averea totală: 800.000 euro

Fiica primește prin testament 100.000 euro

Cota obligatorie: 200.000 euro

Fiica poate cere diferența de 100.000 euro de la ceilalți moștenitori.

Pentru a revendica partea minimă, beneficiarul trebuie să respecte termenele stabilite de lege, astfel încât cererea să fie depusă în termen de trei ani de la momentul în care a aflat despre deschiderea succesiunii și despre dispozițiile care i-au afectat drepturile. În orice caz, există un termen maxim absolut de treizeci de ani de la deschiderea succesiunii, după care dreptul de a solicita cota-parte obligatorie se poate pierde.