Comisia Europeană a adoptat măsuri în temeiul Regulamentului privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile, cunoscut sub acronimul ESPR. Acestea urmăresc să prevină distrugerea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei care nu au fost vândute.

Potrivit instituției europene, noile reguli clarifică situațiile limitate în care distrugerea va fi permisă, cum ar fi cazurile ce țin de siguranță sau de deteriorarea produselor.

Totodată, măsurile introduc un format standardizat prin care întreprinderile vor trebui să comunice volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină, fără a li se impune sarcini administrative suplimentare.

Datele prezentate de Comisia Europeană arată că, anual, între 4 și 9 la sută din textilele nevândute din Europa sunt distruse înainte de a fi purtate vreodată. Aceste practici generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de dioxid de carbon pe an, un nivel apropiat de emisiile nete totale ale Suediei în anul 2021.

Regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile a intrat în vigoare în iulie 2024 și are ca obiectiv creșterea sustenabilității produselor introduse pe piața Uniunii Europene. Accentul este pus pe circularitate, performanță energetică, posibilitatea de reciclare și durabilitate.

În acest cadru, distrugerea articolelor textile nevândute va fi interzisă pentru întreprinderile mari începând cu 19 iulie 2026. Pentru întreprinderile mijlocii, această interdicție este prevăzută să intre în vigoare din iulie 2030. Obligațiile de raportare privind bunurile nevândute se aplică deja firmelor mari și vor fi extinse și către cele mijlocii începând din 2030.

Comisara europeană pentru mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessika Roswall, a arătat că sectorul textilelor joacă un rol important în tranziția către sustenabilitate, dar că nivelul actual al deșeurilor demonstrează necesitatea unor măsuri ferme.

Ea a subliniat că noile reguli oferă industriei posibilitatea de a adopta practici circulare, de a-și consolida competitivitatea și de a reduce dependențele, în contextul presiunilor tot mai mari asupra mediului.