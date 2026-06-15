Regula care schimbă tot pentru cei care locuiesc la bloc. Ce poate face Asociația de Proprietari: Nu există obligație din punct de vedere legal

Mulți români care locuiesc la bloc sunt convinși că asociația de proprietari trebuie să calculeze automat penalități atunci când apar restanțe la întreținere. În realitate, legea nu impune o astfel de obligație. Totul depinde de deciziile luate de proprietari în cadrul adunării generale și de regulile adoptate la nivelul fiecărei asociații.

Întârzierea plății cotelor de întreținere reprezintă una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă asociațiile de proprietari. Deși mulți locatari cred că penalitățile sunt obligatorii prin lege, actul normativ care reglementează funcționarea asociațiilor de proprietari spune altceva.

Specialistul Cătălin Ghiță arată că răspunsul se regăsește în Legea nr. 196/2018, care stabilește modul de organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari.

„Răspunsul îl găsim în Legea 196/2018, Legea asociațiilor de proprietari, mai exact la articolul 77 alineatul 1, care spune că asociația de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalități pentru orice sumă cu titlu de restanță afișată pe lista de plată.”

Formularea din lege este importantă deoarece folosește termenul „poate”, ceea ce înseamnă că aplicarea penalităților nu este obligatorie, ci reprezintă o opțiune aflată la dispoziția asociației.

Potrivit explicațiilor oferite de specialist, existența penalităților depinde de hotărârile adoptate în cadrul adunării generale a proprietarilor.

„Așadar nu există obligație din punct de vedere legal, în schimb există o posibilitate. Asociația de proprietari poate stabili în cadrul unei adunări generale un sistem propriu de penalități.”

Prin urmare, o asociație de proprietari poate decide să aplice penalizări pentru întârzierile la plată, însă doar dacă această măsură a fost aprobată conform procedurilor legale. În lipsa unei astfel de hotărâri, penalitățile nu pot fi impuse în mod arbitrar.

Regulile privind valoarea penalităților, modul de calcul și termenele de aplicare trebuie să fie stabilite și aprobate de proprietari în cadrul adunării generale.

Mulți locatari nu cunosc faptul că pot verifica legalitatea penalităților care apar pe listele de întreținere. În cazul în care asociația aplică astfel de sancțiuni financiare, proprietarii pot cere documentele care au stat la baza adoptării lor.

„Dacă în asociația ta există stabilit un sistem propriu de penalități și vrei să afli care este acest sistem, poți cere președintelui tău o copie a hotărârea adunării generale în care acesta a fost stabilit.”

Documentul respectiv trebuie să conțină decizia adoptată de proprietari și regulile privind penalitățile aplicate restanțierilor.

Deși legea nu obligă asociațiile să aplice penalități, aceasta le oferă posibilitatea de a institui un astfel de mecanism pentru recuperarea mai rapidă a sumelor restante. Din acest motiv, proprietarii care locuiesc la bloc ar trebui să verifice regulamentele interne și hotărârile adoptate de asociația din care fac parte.

Existența sau inexistența penalităților nu este stabilită automat prin lege, ci prin decizia proprietarilor reuniți în adunarea generală, în limitele prevăzute de Legea nr. 196/2018.