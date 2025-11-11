Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reamintit că România s-a angajat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să reformeze sistemul de pensii speciale, inclusiv pe cel al magistraților. El a avertizat că tergiversarea acestui proces poate duce la pierderea a 231 de milioane de euro din tranșa de plată aferentă reformelor convenite cu Comisia Europeană.

„Oana Gheorghiu a declarat ceva ce este absolut evident pentru toată lumea: România nu îşi mai permite să plătească pensii speciale. Oricât de greu de acceptat ar fi acest lucru de către magistraţi, trebuie să reaşezăm sistemul public de pensii astfel încât el să devină echitabil pentru toţi. Prim-ministrul Ilie Bolojan şi toţi colegii din Guvern au absolut toată reverenţa pentru magistraţi şi pentru munca extrem de dificilă pe care o fac zi de zi. Însă în egală măsură le purtăm acest respect şi doctorilor şi asistenţilor medicali, profesorilor şi educatorilor, pompierilor şi poliţiştilor”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Dragoș Pîslaru a subliniat că toate aceste categorii profesionale sunt esențiale pentru buna funcționare a statului și că nu este just ca doar unii să beneficieze de un sistem de pensii privilegiat, în timp ce restul contribuabililor suportă costurile.

Ministrul și-a exprimat public susținerea față de vicepremierul Oana Gheorghiu, împotriva căreia Consiliul Superior al Magistraturii a formulat o plângere penală pentru „incitare la ură și discriminare”.

„Vreau să fiu cât se poate de clar: dacă a spune ce e drept şi just pentru fiecare român este interpretat de către o parte dintre magistraţi ca fiind incitare la ură, atunci doresc să mă auto-denunţ. Sunt solidar cu Oana Gheorghiu şi îi mulţumesc public pentru curajul de a spune cu fermitate lucrurile pe care majoritatea politicienilor oportunişti din România nu îndrăznesc nici măcar să le şoptească. Şi pe această cale ţin să reamintesc: prin angajamentele din PNRR, România şi-a asumat reforma pensiilor magistraţilor. Blocarea acestui proces tocmai de către magistraţi ne costă 231 milioane de euro”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

În replică, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un comunicat de presă în care a susținut că declarațiile vicepremierului Gheorghiu „încalcă independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist”.

CSM consideră că afirmațiile făcute în spațiul public de către reprezentanți ai Executivului riscă să afecteze grav încrederea în sistemul judiciar și să creeze presiune asupra corpului magistraților.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat, la Digi24, că înțelege dificultatea magistraților de a accepta pierderea unui beneficiu dobândit în timp, dar a subliniat că sistemul pensiilor speciale funcționează ca un mecanism nesustenabil, comparabil cu un „Caritas” care nu putea continua la nesfârșit.

Ea a explicat că România nu mai are resurse pentru a susține pensii privilegiate pentru anumite categorii profesionale, în condițiile în care aceste sume ar putea proveni, în mod indirect, din fonduri destinate nevoilor esențiale ale societății — precum hrana copiilor sau medicamentele din spitale.

„Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj – le-aş spune că îi înţeleg. Este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat. (…) Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum, iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”, a spus vicepremierul.

Reforma pensiilor speciale este una dintre condițiile impuse României de Comisia Europeană pentru a primi fondurile aferente Planului Național de Redresare și Reziliență. Comisia a cerut ca principiile de contributivitate și echitate să fie aplicate tuturor categoriilor de beneficiari, inclusiv magistraților, diplomaților și altor funcționari cu pensii speciale.

Întârzierile în adoptarea sau aplicarea acestor reforme au generat în ultimele luni dispute politice și tensiuni între Guvern, Parlament și sistemul judiciar. Deși Guvernul susține că legea a fost modificată conform observațiilor Comisiei Europene, criticii afirmă că noua formulă menține discrepanțe majore între pensiile speciale și cele bazate pe contribuții reale.