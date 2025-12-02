Guvernul nu a acceptat niciunul dintre cele 42 de amendamente depuse de parlamentari la proiectul de reformă a pensiilor magistraților. În ședința de guvern, proiectul a fost adoptat în forma inițială, iar premierul va angaja răspunderea Executivului în Parlament marți după-amiază.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus că pe ordinea de zi a fost proiectul de lege care modifică și completează legislația privind pensiile de serviciu. În cadrul procedurii de angajare a răspunderii guvernului, au fost analizate cele 42 de amendamente depuse de senatori și deputați: 19 de la Partidul Oamenilor Tineri, 12 de la deputatul Dumitru Coarnă, 6 de la deputata Raisa Enachi și 5 de la Grupul Partidului AUR. Toate au fost respinse, așa că forma finală a proiectului a fost adoptată.

Ioana Dogioiu a mai precizat că angajarea răspunderii guvernului va avea loc aproximativ la ora 15.00, în ședința specială de după ceremonia de 1 decembrie.

Totodată, ea a menționat că pe ordinea de zi a fost și un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 202/2008, legată de aplicarea sancțiunilor internaționale. Singura schimbare importantă este că activitatea supraveghetorului special va fi coordonată și monitorizată de ministerul responsabil.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat că, dacă proiectul legii pensiilor speciale nu va fi adoptat, guvernul nu va bloca proiectele de infrastructură. El a precizat că Guvernul are încredere că, prin forma actuală a proiectului, respectă prevederile Curții Constituționale, iar singura modificare este prelungirea perioadei de interimat de la 10 la 15 ani.

Ministrul a mai spus că nu se așteaptă la surprize din partea Curții Constituționale, chiar dacă cineva ar contesta din nou proiectul, și a subliniat că guvernul respectă puterea judecătorească. El a menționat că discuția privind pierderile sau câștigurile financiare cu Comisia Europeană nu a permis estimări exacte, la fel cum nici Comisia nu poate da o cifră sigură.

Pîslaru a explicat că dovezile depuse arată eforturile guvernului și stadiul actual al proceselor de adoptare a reformei pensiilor speciale. Pe 28 noiembrie, ministrul a raportat că pașii necesari în guvern au fost deja inițiați. Decizia finală va fi luată după schimbul de scrisori cu Comisia Europeană, care va trimite observațiile în două luni, iar guvernul va răspunde pentru a clarifica stadiul reformei.

În privința proiectelor aflate în derulare, ministrul a asigurat că niciunul nu va fi blocat dacă apar pierderi financiare și că guvernul va continua finalizarea tuturor investițiilor începute, fără nicio incertitudine privind lista acestora.