Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus că România ar avea o șansă foarte mică să primească cei peste 200 de milioane de euro pentru reforma pensiilor magistraților dacă președintele nu promulgă rapid legea recent declarată constituțională, după ce Curtea Constituțională a tot amânat decizia. El a spus că încercarea de a obține banii „în ultimul moment” ar fi ca o magie.

Pîslaru a declarat, la B1 TV, că nu poate să-i dea indicații președintelui, dar că, dacă România vrea să aibă vreo șansă, promulgarea legii ar trebui să se facă foarte repede.

El a mai zis că dacă președintele ar decide să nu promulge legea și să o trimită din nou spre reexaminare, ar fi foarte rău pentru încercarea României de a obține banii „în ceasul al 13-lea”.

Ministrul a explicat că, chiar dacă legea ar fi promulgată la începutul săptămânii, România tot nu ar avea garanția că va primi banii pentru reforma pe care nu a implementat-o la timp. El a subliniat că promulgarea legii este necesară măcar pentru a putea începe demersurile, chiar dacă șansele reale rămân foarte mici.

„Eu nu sunt în măsură să-i dau indicaţii preşedintelui, dar pentru a putea avea vreo şansă din categoria acelor mici şanse pe care le avem, mici pentru că n-au fost făcute nişte lucruri la timp, dar dacă e să mai avem vreo şansă, ar trebui ca promulgarea să fie foarte, foarte rapidă. Asta nu înseamnă că dacă promulgă luni, obţinem bani. Vreau să ne înţelegem foarte clar. Şansele oricum sunt foarte, foarte scăzute, dar fără nici măcar ideea de a putea pune dovada în sistem cu promulgarea şi cu Monitorul Oficial, iarăşi discutăm de lucruri complet nerealiste. Adică îmi trebuie o minimă muniţie ca să pot încerca o magie pe subiectul acesta”, a afirmat Pîslaru.

Legea care schimbă pensiile magistraților a trecut astăzi de Curtea Constituțională, după ce a fost amânată de cinci ori, și urmează să fie semnată de președintele Nicușor Dan. Această lege face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și aduce două schimbări importante: crește vârsta la care magistrații se pot pensiona și modifică procentul maxim din venit pe care îl pot primi ca pensie.

Noua lege prevede că vârsta de pensionare pentru magistrați va fi legată de vârsta standard din sistemul public de pensii. Până la 31 decembrie 2026, vârsta minimă de pensionare va fi 49 de ani. Magistrații trebuie să aibă cel puțin 35 de ani de vechime în muncă pentru a putea ieși la pensie. Vârsta de pensionare va crește treptat, câte un an pentru fiecare generație de magistrați, până se va ajunge la vârsta standard din sistemul public, iar în final la 65 de ani. Condiția celor 35 de ani de vechime se va aplica treptat și va include toată vechimea în muncă, nu doar perioada petrecută în magistratură.

În privința pensiei, legea stabilește că aceasta va fi 55% din media salariilor brute și a sporurilor pentru care s-au plătit contribuții sociale în ultimele 60 de luni înainte de pensionare. Totuși, pensia netă nu va putea depăși 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate.