Reprezentanții sindicatului acuză o guvernare de tip „solo”, forțarea procedurilor constituționale și ocolirea dezbaterii parlamentare. Potrivit SAALG, reforma ar urma să fie adoptată săptămâna viitoare prin angajarea răspunderii Guvernului, la recomandarea Ministerului Justiției, după ce proiectul a intrat în circuitul de avizare.

Sindicatul susține că această procedură ar permite modificarea masivă a regimului funcției publice, a raporturilor de muncă din sectorul public și a arhitecturii administrației fără o dezbatere reală în Parlament și cu o consultare publică redusă la nivel formal. Abordarea echivalează cu o „trecere prin Parlament fără Parlament” și reflectă un stil de conducere în care deciziile majore sunt concentrate la nivelul premierului.

SAALG critică lipsa de claritate legislativă a proiectului privind măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice. Documentul combină dispoziții temporare cu soluții permanente, suspendă norme esențiale, introduce excepții largi și creează puteri discreționare fără criterii și garanții, sub pretextul urgenței. Sindicatul avertizează că această lipsă de claritate afectează cerințele de previzibilitate și coerență ale legii, prevăzute de Constituție. În plus, mecanismul excepțiilor aprobate prin memorandum guvernamental ar transfera Executivului puterea de a decide discreționar cine intră sub interdicții și cine este exceptat, fără transparență și control parlamentar.

„Când în jurul numelui premierului se rostogolesc suspiciuni publice de trafic de influență și intermediere, ne-am fi așteptat la explicații și măsuri de igienă instituțională. În schimb, asistăm la o accelerare forțată a unei reforme, într-un moment în care opinia publică cere clarificări. Pentru a fi limpede: sindicatul nu va rămâne pasiv. Dacă Guvernul va insista să forțeze reforma după bunul plac al premierului, vor fi utilizate toate instrumentele legale și instituționale pentru a opri acest derapaj, pentru că, într-un stat de drept, Constituția nu este un document consultativ și nu poate fi ocolită prin procedura asumării răspunderii”, a transmis președintele SAALG.

Critici vizează și proiectul de lege privind creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale și modificarea unor acte normative, care ar restrânge de facto drepturi legate de muncă și protecția socială. Proiectul creează riscul unui tratament diferențiat nejustificat între angajați și reduce rolul dialogului social la o consultare formală. Sindicatul atrage atenția și asupra introducerii unor repere bugetare imprecise, care ar putea afecta transparența procesului financiar public.

SAALG subliniază că suprapunerea acestor vulnerabilități peste procedura angajării răspunderii Guvernului accentuează riscul de neconstituționalitate, prin eliminarea dezbaterii reale în momentul în care impactul reformei este major. Reforma administrativă este promovată prin improvizație legislativă și prin marginalizarea Parlamentului, confirmând modelul de guvernare de tip „solo”. Sindicatul precizează că și parteneri din coaliția de guvernare au solicitat o abordare mai echilibrată și transparentă a reformei.

