Reddit testează un sistem limitat de verificare a profilurilor prin care unele conturi primesc o bifă gri. Aceasta apare alături de numele utilizatorului și indică faptul că profilul aparține unei persoane sau organizații verificabile.

Reddit a explicat că funcția îi ajută pe utilizatori să știe cu cine interacționează, mai ales atunci când este vorba despre un expert care participă la o sesiune AMA, un jurnalist care publică informații sau un brand care transmite anunțuri importante.

Platforma a arătat că scopul este de a reduce riscul de confuzii și de a preveni răspândirea informațiilor false.

Reddit a precizat că anonimatul și pseudonimul sunt parte din identitatea platformei. Din acest motiv, noul sistem de verificare este opțional. Verificarea nu oferă privilegii speciale și nu indică un statut superior.

Reddit a menționat că bifa există doar pentru a confirma identitatea în situații unde acest lucru este relevant. Absența unei bife nu înseamnă că un utilizator nu este autentic.

Platforma testează funcția pe un număr redus de profiluri și este posibil ca multe conturi celebre să nu primească o bifă, chiar și după introducerea oficială.

În prezent, Reddit verifică manual utilizatorii eligibili. Platforma a spus că vor fi luate în considerare conturile active, aflate în poziții bune și considerate parteneri de încredere, fără a detalia criteriile exacte.

Conturile care postează conținut NSFW sau care participă predominant în astfel de comunități nu sunt eligibile. Reddit a menționat că în viitor procesul de verificare va fi realizat printr-un sistem extern, însă nu a dat un calendar clar.

Testarea bifei gri apare într-un moment în care discuțiile despre identitatea reală pe internet sunt în creștere. Co-fondatorul Reddit, Alexis Ohanian, lucrează la relansarea platformei Digg, iar fondatorii proiectului au exprimat îngrijorări legate de numărul mare de boți și agenți AI care apar pe internet.

Ei analizează posibilitatea de a folosi tehnologii precum zero-knowledge proofs pentru a confirma că utilizatorii sunt oameni, fără a dezvălui date sensibile.