Președintele Nicușor Dan a declarat joi, 26 martie, că nu consideră că există, pe termen scurt, riscul unei raționalizări a carburanților în România, după adoptarea ordonanței de urgență care declară situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

Nicușor Dan a precizat că, în prezent, nu se pune problema restricționării consumului de carburanți, dar a subliniat legătura dintre evoluția internă și traficul prin Strâmtoarea Ormuz. Președintele a menționat că speră ca traficul să revină la normal pentru ca piața mondială de petrol să se stabilizeze, dar a avertizat că, dacă acest lucru nu se întâmplă într-un interval de câteva săptămâni, dinamica pieței ar putea fi diferită.

„Nu, n-aș merge. Adică pe orizontul imediat nu se pune problema asta de raționalizare”, a spus Nicușor Dan, întrebat dacă România ar putea ajunge la restricții în consumul de carburanți. „Noi sperăm, bineînțeles, ca traficul prin strâmtoarea Ormuz să revină la normal și în felul ăsta piața mondială de petrol să revină la normal. Dacă nu se va întâmpla asta, într-un interval de săptămâni, o să vedem o dinamică”, a spus el.

În privința propunerilor privind scăderea accizei, a spus că este un calcul economic dificil de realizat în acest moment și că, într-o criză, este esențial să se păstreze calmul și să se discute cu date clare.

„Ăsta este un calcul economic pe care nu îl putem face în momentul ăsta, aici, tocmai de aia e bine… Suntem într-o criză, evident, și într-o criză trebuie să ne păstrăm calmul și să discutăm cu cifrele pe masă”, a adăugat Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute la scurt timp după ce Guvernul Bolojan a adoptat ordonanța de urgență pentru perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026, prin care se declară situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

Actul limitează adaosul comercial la media practicată în 2025 de fiecare operator, reduce temporar conținutul minim de biocarburant din benzină de la 8% la 2% și condiționează exporturile și livrările intracomunitare de motorină și țiței de acordul prealabil al ministerelor competente.

Guvernul a precizat că măsurile pot fi prelungite succesiv, pentru perioade de maximum trei luni, iar impactul lor va fi monitorizat periodic.

Întrebat dacă ordonanța este suficientă, președintele a evitat să ofere un verdict ferm și a subliniat că este nevoie de o monitorizare continuă. Nicușor Dan a afirmat că efectele măsurilor se vor vedea în piață și, dacă acestea nu vor fi suficiente, guvernul va fi obligat să intervină din nou.

„Asta o să vedem în piață și în măsura în care nu ajută, Guvernul va fi obligat să reintervină”, a afirmat astăzi liderul de la Cotroceni.

Întrebat despre declarațiile sale privind implicarea României în securitatea din Orientul Mijlociu, Nicușor Dan a explicat că țara noastră se află într-o fază de pregătire pentru scenarii diplomatice și militare, fără a planifica o intervenție imediată.

Președintele a comparat situația cu cea a coaliției de voință, precizând că România participă la discuții care stabilesc acțiunile comune ale țărilor implicate în eventualitatea unei încetări a focului.

Nicușor Dan a clarificat că, momentan, România se concentrează pe discuții și planificări pentru diferite scenarii, fără să anunțe o implicare militară directă.

Potrivit acestuia, rolul României este de a se asigura că există soluții comune și coordonate în cazul în care situația din regiune se schimbă brusc, menținând în același timp opțiuni diplomatice și strategice pentru fiecare scenariu posibil.