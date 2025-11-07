Aspectele legate de prețurile de transfer sunt printre cele mai complexe zone ale fiscalității, motiv pentru care autoritățile din Europa Centrală și de Est, inclusiv din România, efectuează verificări frecvente și detaliate la companiile care desfășoară activități transfrontaliere.

Potrivit raportului „Deloitte Introduction to Transfer Pricing Controversy in Central Europe”, în multe state din regiune, inspecțiile sunt coordonate centralizat, iar autoritățile fiscale intervin direct în cazurile cu grad ridicat de complexitate. În același timp, contribuabilii pot apela la instrumente preventive, precum acordurile de preț în avans (APA) sau procedurile de acord amiabil (MAP), pentru a evita interpretări divergente și riscul dublei impuneri.

„Dialogul constructiv cu autoritățile fiscale rămâne esențial pentru reducerea riscului de dispute îndelungate”, subliniază autorii analizei.

În România, verificarea prețurilor de transfer se face de regulă în cadrul inspecțiilor fiscale generale, a căror durată variază între 45 și 180 de zile, în funcție de dimensiunea companiei. În practică, însă, „inspecțiile fiscale care vizează prețurile de transfer depășesc de obicei dublul duratei maxime legale”, ceea ce generează consecințe juridice suplimentare.

La finalul controlului, autoritățile emit un raport și o decizie de impunere, iar contribuabilii pot formula observații și, ulterior, contestații în termen de 45 de zile. Totuși, majoritatea contestațiilor administrative sunt respinse, fiind necesară soluționarea în instanță. Spre deosebire de România, în Polonia multe cazuri se închid chiar în timpul inspecției fiscale, arată experții Deloitte.

Pentru companiile care vor să evite litigiile îndelungate, o opțiune este acordul de preț în avans (APA), care permite stabilirea dinainte a prețurilor pentru anumite tranzacții. În situațiile de dublă impunere apărute ulterior, contribuabilii pot apela la procedura de acord amiabil (MAP), care implică dialogul între autoritățile fiscale din statele implicate.

În România, utilizarea MAP a fost limitată în trecut, însă procesul a fost revigorat după modificările aduse în vara acestui an prin Ordonanța Guvernului nr. 11/2025, care a extins posibilitatea aplicării acordurilor de preț în avans și pentru perioade anterioare („roll-back”).

„Se observă o reluare accelerată a procedurilor MAP și un interes crescut din partea autorităților fiscale pentru soluționarea cazurilor de dublă impunere”, se arată în materialul Deloitte.

Concluzie

Specialiștii atrag atenția că firmele cu activități transfrontaliere trebuie să fie pro-active: să-și pregătească documentația fiscală riguros, să colaboreze constant cu autoritățile și să utilizeze mecanismele preventive disponibile.