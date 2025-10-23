O sursă apropiată administrației prezidențiale ruse, citată de publicația independentă Verstka, afirmă că Moscova „nu este mulțumită” de propunerea lui Trump de a îngheța conflictul de-a lungul liniei de contact, cerând în schimb ca Ucraina să cedeze restul regiunii Donețk, aflată momentan în afara controlului armatei ruse.

„Nu există dispoziţie pentru pace la Kremlin”, a adăugat sursa citată. „(Dacă ne oprim acum), în curând vom avea aceleaşi riscuri şi ne vom întoarce de unde am plecat, doar că trupele îşi vor fi restabilit forţele”, afirmă aceasta.

Conform experților citați de media apropiate Kremlinului, comandamentul militar rus i-ar fi garantat lui Putin controlul total asupra orașelor strategice Pokrovsk și Kupiansk. „Până nu ne vom consolida pe aceste poziții, nu vom discuta despre o încetare a focului pe linia de contact”, a declarat sursa pentru Verstka, precizând că negocierile au fost întârziate deliberat încă din luna mai pentru a permite forțelor ruse să avanseze.

Vladimir Putin a declarat că summitul bilateral de la Budapesta, unde urma să se întâlnească cu Donald Trump, „nu a fost anulat, ci doar amânat”.

Liderul de la Kremlin a subliniat că anterior a precizat că astfel de întâlniri trebuie să fie bine pregătite, iar președintele SUA a fost complet de acord.

De asemenea, după anunțarea noilor sancțiuni europene, Putin a făcut o glumă referitoare la toalete și Uniunea Europeană.

Președintele american Donald Trump a declarat că a anulat întâlnirea cu Vladimir Putin, motivând că discuțiile cu liderul rus nu duc nicăieri. Decizia a fost făcută publică după ce Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești Rosneft și Lukoil, cerând Moscovei să accepte imediat un armistițiu.

Întrebat despre momentul alegerii sancțiunilor împotriva Rusiei, președintele a explicat că a considerat că „era timpul” și a amintit că a așteptat prea mult înainte de Orientul Mijlociu. El a subliniat că a încheiat opt conflicte internaționale și se arată pregătit să intervină pentru a opri și al nouălea, respectiv războiul ruso-ucrainean care se desfășoară pe scară largă din 2022.

De asemenea, președintele a menționat că, deși discuțiile cu Vladimir Putin sunt productive, acestea nu duc la progrese în privința conflictului.