Conducerea PSD anunță că rămâne fermă în privința programului economic propus în coaliție. Potrivit comunicatului oficial, formațiunea „reafirmă categoric că nu va susține niciun alt pachet de măsuri guvernamentale care nu va cuprinde aceste propuneri”.

Partidul precizează că este dispus să ofere detalii suplimentare partenerilor de guvernare pentru a clarifica modul în care programul ar putea stimula activitatea economică.

PSD susține că programul său are potențialul de a impulsiona investițiile private fără a genera cheltuieli din partea statului. „Programul PSD oferă soluții de stimulare economică, cu cheltuieli zero din partea Guvernului și cu un impact pozitiv asupra bugetului de stat”, arată documentul.

Mecanismul principal este creditul fiscal, prin care companiile din sectoare strategice ar putea beneficia de deduceri pe o perioadă limitată, dacă îndeplinesc indicatorii privind investițiile asumate și crearea de locuri de muncă.

Pe lângă creditul fiscal, programul PSD include o serie de măsuri menite să ușureze accesul firmelor la finanțare și să încurajeze dezvoltarea tehnologică: garanții pentru IMM-uri, amortizare accelerată și deduceri suplimentare pentru proiectele de cercetare-dezvoltare.

Documentul mai precizează că aceste mecanisme pot accelera modernizarea industriei și pot stimula investițiile în domenii cu valoare adăugată ridicată.

Partidul explică faptul că efectele programului se reflectă pozitiv în bugetul de stat. Sursa citată spune că „acordarea creditului fiscal și a celorlalte facilități pentru investițiile noi reprezintă o abordare pozitivă pentru reducerea deficitului bugetar, prin veniturile suplimentare încasate din TVA asociat noilor produse industriale, din taxele și impozitele aferente salariilor plătite noilor angajați, dar și în urma efectului de multiplicare generat de noile afaceri”.

PSD subliniază că măsurile cuprinse în programul său au fost aplicate cu succes în mai multe state din Uniunea Europeană. Social-democrații contrastează această abordare cu politicile de austeritate introduse în România în ultimele luni, despre care susțin că au încetinit economia.

Potrivit PSD, propunerile lor pun accent pe cooperarea dintre Guvern și mediul de afaceri, în ideea că dinamicile economice pot genera venituri bugetare mai mari și pot asigura o consolidare fiscală durabilă.