Printre inițiativele prezentate se numără și propunerea de a limita produsele vândute sub marca proprie a retailerilor din UE la 20% din volumul total al vânzărilor, cu scopul de a asigura o concurență corectă în raport cu mărcile producătorilor locali.

PSD a precizat că toate cele patru propuneri formulate de ministrul Florin Barbu urmăresc protejarea producătorilor locali împotriva practicilor abuzive ale marilor retaileri și asigurarea accesului produselor agroalimentare autohtone pe rafturile principalelor lanțuri de magazine.

”Propunerile ministrului Agriculturii au fost enunţate în cadrul dezbaterii publice iniţiate de Comisia Europeană pentru revizuirea Directivei UE 2019/633, urmând ca amendamentele propuse de statele membre să fie supuse la vot în Parlamentul European în toamna acestui an. În acest context, România are oportunitatea de a-şi promova la nivel european interesele producătorilor români şi ale sectorului agroalimentar din ţara noastră. În astfel de situaţii, toate forţele politice româneşti reprezentate în Parlamentul European trebuie să acţioneze unitar pentru susţinerea interesului naţional, indiferent de apartenenţa şi partizanele politice ale europarlamentarilor români”, subliniază social-democraţii într-un comunicat oficial.

PSD a prezentat cele patru propuneri formulate de ministrul Florin Barbu pentru revizuirea practicilor comerciale neloiale în lanțul agroalimentar: limitarea produselor vândute sub marca proprie a retailerilor din UE la 20% din volumul total al vânzărilor pentru a asigura o concurență corectă cu mărcile locale; aplicarea unui adaos comercial uniform pentru articolele din aceeași gamă de produs, pentru o competiție echitabilă între produsele autohtone și cele de import; eliminarea refacturării rabaturilor și remizelor prin care retailerii transferă pierderile comerciale către producători; și reglementarea discount-urilor practicate de marii retaileri, pentru a preveni situațiile în care producătorii trebuie să vândă sub costurile de producție.

”PSD este deschis la colaborare cu toate partidele româneşti reprezentate în Parlamentul European pentru identificarea şi susţinerea unor alte amendamente la Directiva UE 2019/633, care să sprijine interesele producătorilor din sectorul agroalimentar din România”, mai transmite formaţiunea.

