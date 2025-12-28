Proprietarii de terenuri agricole din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru asigurarea medicală obligatorie în 2026
Conform proiectului de lege pentru anul viitor:
- Aceștia vor plăti o primă anuală de 2 527 de lei, față de 1 264 de lei în 2025 – adică dublu.
- Persoanele care lucrează pe cont propriu în comerțul cu amănuntul vor plăti aceeași sumă, 2 527 de lei, în creștere de la 1 895 de lei (aproximativ +33%).
- Fondatorii de întreprinderi individuale, gospodării țărănești, deținătorii de patentă, arendașii și arendatorii, persoanele care cumpără produse agricole sau obiecte vegetale, precum și cetățenii străini cu drept de ședere în Moldova, vor plăti tot 2 527 de lei.
- Notarii, avocații, mediatorii, executorii judecătorești, experții judiciari, interpreții, traducătorii, administratorii autorizați și medicii de familie independenți vor plăti 5 686 de lei, față de 5 054 de lei în 2025 (+12,5%).
- Valoarea maximă a primei fixe rămâne 12 636 de lei, neschimbată față de 2025.
Persoanele care nu sunt angajate și nu au asigurare de la stat trebuie să plătească această primă individual în primele trei luni ale anului, până la 31 martie, scrie bani.md.
A fost modificat Codul Funciar din Republica Moldova
De altfel, noul Cod Funciar din Republica Moldova, valabil din 1 aprilie 2025, aduce reguli noi pentru protejarea solului și folosirea terenurilor agricole. Scopul este să păstrăm fertilitatea pământului și să prevenim degradarea lui.
Ce trebuie să știe proprietarii de terenuri din Republica Moldova?
- Respectarea limitelor terenului: Nu schimbați hotarele și bornele care marchează terenul.
- Protejarea solului: Dacă pământul riscă să fie afectat de vânt, secetă sau alunecări, trebuie să luați măsuri, cum ar fi:
plantarea de fâșii de protecție,
crearea de perdele forestiere,
împădurirea sau înierbarea vâlcelelor,
metode care împiedică pierderea stratului fertil.
- Întreținerea terenului: Mențineți terenul curat și sănătos pentru a nu afecta pământurile vecine. Buruienile invazive sau paragina pot atrage sancțiuni.
- Evitarea poluării: Folosiți substanțele chimice doar conform normelor, ca să nu afectați solul sau apele.
- Analiza solului: În funcție de risc, solul trebuie verificat la fiecare 5, 10 sau 15 ani pentru a preveni toxinele și pierderea fertilității. Costurile pot fi suportate de proprietari sau din fonduri publice.
- Informarea autorităților: Dacă schimbați modul de utilizare a terenului agricol, anunțați primăria în 30 de zile. Aceasta ajută la actualizarea evidențelor și respectarea legii.
