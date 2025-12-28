Proprietarii de terenuri agricole din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru asigurarea medicală obligatorie în 2026.

Conform proiectului de lege pentru anul viitor:

Aceștia vor plăti o primă anuală de 2 527 de lei, față de 1 264 de lei în 2025 – adică dublu.

Persoanele care lucrează pe cont propriu în comerțul cu amănuntul vor plăti aceeași sumă, 2 527 de lei, în creștere de la 1 895 de lei (aproximativ +33%).

Fondatorii de întreprinderi individuale, gospodării țărănești, deținătorii de patentă, arendașii și arendatorii, persoanele care cumpără produse agricole sau obiecte vegetale, precum și cetățenii străini cu drept de ședere în Moldova, vor plăti tot 2 527 de lei.

Notarii, avocații, mediatorii, executorii judecătorești, experții judiciari, interpreții, traducătorii, administratorii autorizați și medicii de familie independenți vor plăti 5 686 de lei, față de 5 054 de lei în 2025 (+12,5%).

Valoarea maximă a primei fixe rămâne 12 636 de lei, neschimbată față de 2025.

Persoanele care nu sunt angajate și nu au asigurare de la stat trebuie să plătească această primă individual în primele trei luni ale anului, până la 31 martie, scrie bani.md.

De altfel, noul Cod Funciar din Republica Moldova, valabil din 1 aprilie 2025, aduce reguli noi pentru protejarea solului și folosirea terenurilor agricole. Scopul este să păstrăm fertilitatea pământului și să prevenim degradarea lui.

Ce trebuie să știe proprietarii de terenuri din Republica Moldova?