Atunci când vorbim despre proprietăți și tranzacții imobiliare, termenul „uzufruct” poate părea complicat. În realitate, este o soluție practică prin care un proprietar poate păstra anumite drepturi asupra casei sale, chiar dacă aceasta este vândută sau donată.

Imaginați-vă următoarea situație: un părinte vrea să-i lase casa copilului, dar nu dorește să se mute din ea. Sau, un proprietar vinde imobilul, dar vrea să continue să locuiască acolo sau să încaseze chirie. Aici intervine uzufructul – un drept care îi permite titularului să folosească imobilul și să-i culeagă „roadele”, adică beneficiile, chiar dacă nuda proprietate aparține altcuiva.

În cazul vânzării cu rezervă de uzufruct, proprietarul cedează doar nuda proprietate, adică titlul legal al imobilului, păstrându-și dreptul de a locui sau de a închiria casa până la deces. În cazul donațiilor cu uzufruct, părinții pot transfera proprietatea copiilor, dar își asigură prin contract că nu vor fi scoși din locuință.

Din punct de vedere fiscal, uzufructul are o valoare convențională: aproximativ 20% din valoarea totală a casei. Astfel, pentru cumpărător sau beneficiar, nuda proprietate se consideră a valora 80% din preț, ceea ce poate reduce semnificativ taxele notariale și costul inițial al tranzacției.

Deținătorul uzufructului are mai multe libertăți decât ar părea la prima vedere. Poate închiria imobilul și să păstreze integral chiria, poate ceda uzufructul unei alte persoane sau chiar poate modifica modul de utilizare al bunului, atâta timp cât aceasta nu afectează proprietarul.

Este important de remarcat diferența dintre uzufruct și dreptul de abitație. În timp ce uzufructul permite și locuirea, și închirierea pentru profit, dreptul de abitație este strict limitat la nevoia de locuire a titularului și a familiei sale – nu poate fi închiriat altora.

Legea prevede și reguli pentru protejarea moștenitorilor. Înainte de a prelua imobilul, uzufructuarul trebuie să întocmească un inventar al bunurilor și un proces-verbal al stării proprietății, pentru a evita eventuale conflicte. Moștenitorii pot contesta uzufructul dacă consideră că drepturile lor succesorale au fost încălcate.

Câteva situații în care moștenitorii pot acționa în instanță.

Reducțiunea liberalităților excesive

Aceasta intervine când un proprietar a donat sau vândut nuda proprietate păstrându-și uzufructul, dar prin actul respectiv le-a încălcat moștenitorilor rezervatari dreptul la partea minimă din moștenire prevăzută de lege. De exemplu, dacă un părinte donează casa unui copil păstrând uzufructul, ceilalți copii au dreptul să solicite în instanță ajustarea donației, astfel încât cota lor legală să fie respectată. Termenul legal pentru a face acest demers este de trei ani de la deces sau de la momentul în care moștenitorii au aflat despre actul respectiv.

Prezumția de donație

Dacă un proprietar vinde nuda proprietate unei rude la un preț considerat insuficient, legea poate considera tranzacția o donație deghizată. Practic, chiar dacă pe hârtie este o vânzare, instanța poate trata actul ca o donație și poate aplica reducțiunea dacă nu se dovedește că s-a plătit un preț real și corect. Acest mecanism protejează moștenitorii împotriva încercărilor de a diminua artificial patrimoniul succesiunii.

Neîndeplinirea obligațiilor contractuale

Uneori, uzufructul este legat de un contract de întreținere: persoana primește dreptul de a locui într-un imobil sau alte beneficii, în schimbul îngrijirii proprietarului până la deces. Dacă întreținerea promisă (hrană, medicamente, îngrijire zilnică) nu se realizează efectiv, moștenitorii pot solicita rezoluțiunea contractului. În instanță se vor analiza probe precum facturi, mărturii sau alte dovezi care să demonstreze că întreținerea nu a fost prestată.

Vicii de consimțământ sau incapacitate

Dacă proprietarul nu era în deplinătatea facultăților mentale la momentul încheierii actului (din cauza bolii, bătrâneții sau altor cauze) sau dacă a fost constrâns, păcălit sau influențat prin violență, moștenitorii pot cere anularea contractului. Aceasta poate fi nulitatea absolută (când actul nu produce efecte de la început) sau relativă (când poate fi contestat de persoanele afectate).

Abuzul de folosință

Uzufructuarul trebuie să folosească imobilul cu grijă și să-l întrețină. Dacă bunul este deteriorat grav, lăsat să se degradeze sau folosit într-un mod care prejudiciază dreptul nudului proprietar, moștenitorii pot cere în instanță încetarea uzufructului înainte de termen. Această măsură asigură protecția patrimoniului și prevenirea pierderilor pentru urmași.