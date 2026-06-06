Proiectul național propus pentru România: „Electrificarea”. Ce spune unul dintre liderii din energie

România dispune de resurse energetice importante și traversează una dintre cele mai intense perioade de investiții din ultimele decenii în sectorul energetic. Cu toate acestea, adevărata provocare nu mai este producția de energie, ci creșterea consumului, susține președintele Centrului Român al Energiei (CRE) și CEO al Adrem, Corneliu Bodea. Acesta consideră că electrificarea ar trebui să devină un obiectiv strategic național.

În cadrul Eurelectric Power Summit, desfășurat la Helsinki, Corneliu Bodea a subliniat că România se află într-o poziție favorabilă comparativ cu multe state europene. Țara beneficiază de resurse de gaze naturale, de un potențial hidroenergetic semnificativ și de condiții propice pentru dezvoltarea energiei eoliene și solare.

Potrivit acestuia, după o perioadă îndelungată în care investițiile în noi capacități de producție au fost insuficiente, sectorul energetic românesc traversează acum o etapă de transformare accelerată.

„După o perioadă, cred eu, mult prea lungă de lipsă a investițiilor în capacități de producție, în ultimii ani asistăm la o adevărată revoluție investițională, în special în sectorul energiei regenerabile. Vorbim aici despre aproximativ 80 GW de proiecte care au obținut avize de racordare la rețea. Probabil că nu toate se vor concretiza, însă vedem deja proiecte aflate în dezvoltare, cu finanțare serioasă sau într-un stadiu avansat de implementare, însumând aproximativ 10 GW de noi capacități de producție. Majoritatea acestor proiecte sunt în domeniul energiei regenerabile, în special solar și eolian, dar și unele centrale pe gaze naturale, menite să asigure flexibilitatea sistemului. Așadar, ceea ce observăm acum este un potențial uriaș de creștere a producției de energie. Ne confruntăm însă și cu o situație similară celei din Italia, caracterizată prin prețuri foarte ridicate la energie. Aceste prețuri sunt în mare măsură consecința lipsei de investiții din ultimii 20-30 de ani, problemă care pare acum să fie abordată prin aceste investiții masive”, a declarat Bodea.

Președintele Centrului Român al Energiei atrage atenția că problema principală nu mai este lipsa capacităților de producție, ci nivelul redus al consumului de energie electrică.

Acesta a explicat că infrastructura energetică a României a fost proiectată pentru un consum anual mult mai mare decât cel înregistrat în prezent, ceea ce generează costuri ridicate raportate la volumele efective de energie transportate și distribuite.

„Dacă ne uităm la câteva cifre: în perioada comunistă consumul de energie electrică era de aproximativ 80 TWh pe an. Nu spun că ar trebui să revenim la acel nivel, deoarece nu vreau să intru în discuția despre modul în care era consumată acea energie și cât de eficient era acest consum. În anii care au urmat, consumul a scăzut treptat la aproximativ 60 TWh pe an. După pandemie, observăm o reducere semnificativă suplimentară a consumului. Imaginați-vă următorul lucru: avem o rețea construită pentru a consuma, distribui și transporta 80 TWh anual, iar acum utilizăm puțin mai mult de jumătate din această capacitate. Cu toate acestea, trebuie să suportăm costurile întregii infrastructuri de rețea pentru un volum mult mai redus de consum. De aceea cred că provocarea actuală este să găsim modalități de a crește consumul de energie electrică. Iar pentru România, în mod evident, proiectul național ar trebui să fie electrificarea”, a explicat acesta.

Corneliu Bodea consideră că efectele investițiilor aflate acum în derulare ar trebui să se reflecte, într-o primă etapă, într-o reducere a costurilor energiei electrice.

Ulterior, accentul ar trebui pus pe accelerarea procesului de electrificare a economiei, atât în industrie, cât și în transporturi, clădiri și alte sectoare cu consum ridicat de energie.

„Aceasta reprezintă adevăratul progres și va aduce beneficii atât rețelei electrice, cât și investitorilor, contribuind în același timp la creșterea eficienței întregului sistem”, a punctat Bodea.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Eurelectric Power Summit, eveniment organizat în capitala Finlandei și dedicat viitorului sectorului energetic european.

Summitul din acest an s-a desfășurat sub tema „Bringing Power to Life” („Dând energie vieții”) și a reunit lideri ai companiilor energetice, experți, inovatori și reprezentanți ai autorităților din mai multe state europene.

Potrivit organizatorilor, reuniunea oferă participanților acces la informații, instrumente și parteneriate necesare pentru a răspunde transformărilor rapide prin care trece sectorul energetic.

Ediția din 2026 a fost concentrată pe câteva teme majore care vor influența dezvoltarea sistemelor energetice europene în următorii ani. Printre acestea se numără accelerarea electrificării tuturor sectoarelor economice pentru atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene, consolidarea securității energetice într-un context geopolitic tot mai complex, creșterea competitivității economiei europene prin soluții inovatoare și mobilizarea investițiilor necesare dezvoltării infrastructurii energetice.

În acest context, reprezentanții industriei consideră că România are șansa de a deveni unul dintre actorii importanți ai tranziției energetice din regiune, cu condiția ca investițiile în producție să fie însoțite de măsuri care să stimuleze consumul și electrificarea economiei.