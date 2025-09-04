Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a anunțat că nu va participa la întâlnirea convocată de ministrul Justiției cu șefii instituțiilor din domeniu.

„Înalta Curte de Casație și Justiție nu va participa la o întâlnire organizată într-un moment extrem de dificil pe care justiția îl traversează. Prin felul în care a fost concepută și mediatizată pare, mai degrabă, un exercițiu de imagine decât un dialog real. Reunirea în acest cadru a opt instituții, cu roluri și competențe fundamentale, dar cu totul diferite, riscă să relativizeze specificul fiecăreia și să deturneze discuția de la problemele reale și concrete ale justiției. Instanța supremă constată că, în locul unui dialog onest și al unor soluții reale, justiția se confruntă astăzi cu un discurs public ce relativizează independența judecătorilor, reduce statutul magistraturii la simple costuri bugetare și alimentează percepția falsă a unor «privilegii». Această desconsiderare a rolului magistraturii afectează nu doar corpul profesional, ci și încrederea cetățeanului în statul de drept. Într-un asemenea climat, participarea formală la exerciții de imagine ar echivala cu validarea acestor derapaje. Înalta Curte de Casație și Justiție reafirmă că este deschisă dialogului instituțional, dar numai în măsura în care acesta urmărește soluții concrete pentru a întări statutul magistratului, a proteja independența instanțelor și a garanta accesul cetățeanului la o justiție credibilă și eficiență”, transmite Lia Savonea.

Refuzul vine în contextul reformei pensiilor magistraților, adoptată de Parlament după ce opoziția nu a depus moțiune de cenzură. Legea majorează vârsta de pensionare la 65 de ani și reduce pensia la 70% din ultimul salariu net, provocând proteste și suspendarea activității în instanțe și parchete din întreaga țară.

Proiectul de lege care modifică pensiile de serviciu ale magistraților a fost adoptat automat de Parlament, după ce niciun partid nu a depus moțiune de cenzură în termenul legal. Timpul pentru contestarea proiectului a expirat în noaptea de miercuri spre joi.

Spre deosebire de alte proiecte pentru care au fost depuse moțiuni de cenzură (AUR, POT și SOS au contestat pachetul guvernamental în ansamblu), actul normativ referitor la pensiile magistraților nu a fost vizat. În aceste condiții, el merge direct la președintele României pentru promulgare.

Conform Constituției, „dacă Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat”.

În acest moment, singura instituție care poate bloca aplicarea măsurilor este Curtea Constituțională a României (CCR). Sesizarea poate fi făcută de:

președintele României,

Guvern,

președinții Camerei Deputaților și Senatului,

Înalta Curte de Casație și Justiție,

Avocatul Poporului,

sau un grup de cel puțin 50 de parlamentari.

Premierul Ilie Bolojan a transmis recent că un eventual eșec la CCR ar zdruncina legitimitatea Guvernului:

„Când ai un proiect important care este un jalon pentru a lua alte decizii asemnănătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”.

Modificările legii au provocat un val de proteste în sistemul judiciar. De peste două săptămâni, judecători și procurori au suspendat ședințe de judecată, iar dosare penale sunt întârziate. Situația a generat nemulțumiri nu doar în rândul magistraților, ci și al cetățenilor care se confruntă cu întârzieri semnificative în soluționarea cauzelor.

Magistrații consideră că reducerea beneficiilor și creșterea vârstei de pensionare afectează independența sistemului și statutul lor profesional.

În acest context, joi are loc o întâlnire la Ministerul Justiției între ministrul Radu Marinescu și reprezentanți ai magistraților. Obiectivul este detensionarea situației și reluarea activității în instanțe.

Ministrul a declarat:

„Problemele justiției nu sunt numai cele care privesc pensiile și vârsta de pensionare. Este legitim să protestezi într-o societate democratică, dar în materie judiciară nu este posibilă oprirea activității. Trebuie să fim responsabili.”

Oficialul a subliniat că ministerul mizează pe dialog și că „trebuie să vină un moment în care să lucrăm împreună pentru a răspunde așteptărilor cetățeanului”.

Însă întâlnirea riscă să fie lipsită de greutate: președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), judecătoarea Lia Savonea, a refuzat să participe, considerând reuniunea „un exercițiu de imagine”.

Într-un răspuns transmis ministrului, Savonea a atras atenția că sunt chemate instituții cu roluri „fundamental diferite” și că o astfel de discuție ar putea devia atenția de la problemele reale ale sistemului.

„Participarea ar echivala cu validarea derapajelor la adresa magistraților și a discursului prin care se desconsideră rolul și statutul magistratului”, a precizat șefa ICCJ.

Și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins invitația, ceea ce reduce șansele ca reuniunea să producă rezultate concrete.

Astfel, România se află într-o situație delicată: o lege sensibilă, validată automat, care poate fi încă blocată de CCR, în timp ce sistemul judiciar este paralizat de proteste și dialogul instituțional se clatină.

Indiferent de deznodământul de la Curtea Constituțională, criza actuală riscă să lase urme adânci în percepția publică asupra funcționării Justiției și a echilibrului puterilor în stat.