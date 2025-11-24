Amplasat la Ogrezeni, proiectul Enery reprezintă un punct de referință în peisajul energetic românesc, atât prin capacitatea instalată – 534 MW AC (750 MW DC) –, cât și prin abordarea de dezvoltare: construcția se va realiza într-o singură etapă, fără divizarea în faze, așa cum se întâmplă frecvent în proiectele de mari dimensiuni. Compania beneficiază deja de aviz tehnic de racordare (ATR) încă din anul 2023, ceea ce asigură o avansare mai rapidă față de alte investiții similare.

Country-managerul Enery a subliniat importanța strategică a proiectului, atât pentru portofoliul companiei, cât și pentru piața energetică națională:

„Am contractat mare parte din ce înseamnă lucrările și mai avem de finalizat niște negocieri. Va fi de departe cel mai mare, pentru că nu îl vom face în etape, ci tot deodată. Și are și o baterie colocată, la aceeași capacitate. Va fi perla coroanei noastre, dar și la nivel de țară, căci va fi cel mai mare pe zona asta”.

Unul dintre elementele care diferențiază proiectul de la Ogrezeni este sistemul de stocare, proiectat la o dimensiune rar întâlnită în România: 534 MW/1.068 MWh. Acesta va permite parcului fotovoltaic să ofere flexibilitate rețelei și să stabilizeze producția, facilitând integrarea energiei solare într-un mod mai eficient și mai sigur.

În mod obișnuit, proiectele solare mari au sisteme de stocare cu o capacitate mai redusă, însă Enery mizează pe un model complet integrat, care poziționează investiția în rândul celor mai complexe dezvoltări fotovoltaice din regiune.

Pentru evacuarea energiei, proiectul va fi conectat direct în Sistemul Energetic Național prin intermediul unei stații electrice de 400 kV ce urmează să fie construită în Bolintin Vale. Această infrastructură nouă este esențială pentru a gestiona volumele mari de energie și pentru a evita congestiile în rețea, lucru critic pentru un proiect de asemenea dimensiuni.

Termenul de punere în funcțiune a parcului, inclusiv a infrastructurii de racordare, este stabilit pentru T4 2027.

Deși în țară există și alte proiecte fotovoltaice de peste 1.000 MW, cum este cel de la Arad dezvoltat de Rezolv Energy, acestea se află într-un stadiu mai puțin avansat. Proiectul de la Arad are termen de punere în funcțiune în trimestrul III 2028 și necesită o etapizare mai amplă, în timp ce parcul Enery de la Ogrezeni avansează într-un ritm accelerat și presupune o execuție unitară.

Astfel, investiția Enery se distinge nu doar prin dimensiune, ci și prin viteza de dezvoltare și integrarea completă a capacității de stocare.

Compania continuă să își extindă portofoliul în România. Recent, Enery a finalizat lucrările de construcție la un alt parc fotovoltaic – cel de 54 MW de la Titu, în județul Dâmbovița. Proiectul este pregătit să intre în teste în foarte scurt timp.