Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării au început un demers pentru realizarea unor programe de educație pentru sănătate, care vor aborda pe lângă componentele tradiționale de prevenție, igienă stomatologică și vaccinare și zona alimentației corecte. Ministrul Alexandru Rogobete a explicat, într-o conferință de presă la Madrid, că scopul este reducerea gradului de obezitate existent în România și crearea unor comportamente sănătoase în rândul populației.

El a precizat că modelul spaniol poate fi adaptat cu ușurință la realitatea românească, mai ales în ceea ce privește sănătatea mintală.

„Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Educației au început un astfel de demers pentru realizarea unor programe de educație pentru sănătate. Pe lângă componenta de prevenție, pe lângă componenta de igienă stomatologică, de exemplu, vaccinare și toate celelalte conduite preventive se va discuta și se va aborda inclusiv zona de alimentație, în special o alimentație corectă, care să reducă gradul de obezitate care există în România”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a mai subliniat că abordarea spaniolă pune accent pe realizarea tratamentelor în regim de spitalizare de zi sau ambulatoriu de specialitate, reducând la minimum internările continue, care sunt rezervate doar cazurilor medicale ce impun acest lucru.

Alexandru Rogobete a arătat că în Spania componentele de protecție socială pentru pacienții cu afecțiuni mintale sunt bine dezvoltate și integrate în sistem, ceea ce contribuie la eficiența și accesibilitatea serviciilor.

„Se încearcă pe cât de mult posibil ca tratamentele să fie realizate în regim de spitalizare de zi și în regim de ambulatoriu de specialitate iar internările în spitalizare continuă se realizează doar dacă este necesar. Practic, se face un efort deosebit în reducerea timpilor de internare și orientarea pacientului către spitalizare de zi și ambulatoriu de specialitate”, a adăugat demnitarul.

În acest context, el a anunțat constituirea unui grup de lucru la Ministerul Sănătății, care va avea rolul de a implementa strategia națională pentru pacienții cu afecțiuni din sfera sănătății mintale.

Ministrul a menționat că modelul spaniol oferă un traseu logic și umanizat al pacientului: medicul de familie, ambulatoriul de specialitate și, doar dacă situația o impune, spitalizarea continuă.

În aceeași zi, după vizita la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului Universitar José Germain din Madrid, Alexandru Rogobete a publicat pe Facebook impresiile sale, arătând că experiența a fost extrem de clarificatoare pentru direcția pe care trebuie să o urmeze România.

El a apreciat deschiderea conducerii spitalului și profesionalismul personalului medical, care se concentrează pe nevoile reale ale pacienților, nu pe proceduri administrative rigide. Ministrul a precizat că abordarea centrată pe ambulatoriu și spitalizare de zi, cu terapie ocupațională, tratamente specifice și sprijin multidisciplinar, poate fi adaptată cu succes în România.

Alexandru Rogobete a subliniat necesitatea simplificării legislației existente, considerată astăzi stufoasă și deseori deconectată de realitatea din teren. El a explicat că scopul este crearea de centre funcționale, accesibile și eficiente, care să ofere servicii aplicabile și orientate către pacient, fără strategii elaborate de experți care nu cunosc realitatea practică.

Ministrul Sănătății a adăugat că România trebuie să preia modele care deja funcționează, să le adapteze inteligent și să evite reinventarea soluțiilor, economisind astfel timp, energie și resurse. El a insistat că accentul trebuie pus pe intervenția timpurie, accesul rapid și menținerea demnității pacienților, urmărind implementarea unui sistem coerent și centrat pe oameni.