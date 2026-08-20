Program nou pentru familiile cu venituri mici: mașină nouă cu 100 de euro pe lună. Tara care oferă acest beneficiu

O mașină nouă poate fi închiriată cu 100 de euro pe lună în cadrul unei măsuri lansate de Guvernul italian, destinată familiilor cu venituri mai mici. Programul urmărește atât sprijinirea persoanelor cu venituri modeste, cât și înnoirea parcului auto din Italia, unul dintre cele mai vechi din Europa.

Măsura se adresează persoanelor care renunță la un autoturism vechi și poluant, în schimbul accesului la o mașină nouă, cu emisii reduse. Pentru a beneficia de program, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții referitoare la venit, autoturismul casat și perioada deținerii acestuiam potrivit celor de ilmessaggero.it.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, pot aplica persoanele cu un ISEE mai mic de 30.000 de euro. ISEE este indicatorul utilizat în Italia pentru evaluarea situației economice a unei persoane sau familii și pentru stabilirea accesului la anumite măsuri de sprijin.

O altă condiție importantă este casarea unei mașini vechi, cu normă de poluare de până la Euro 4. Autoturismul trebuie să fi fost deținut de solicitant de cel puțin un an. Măsura are astfel și un obiectiv legat de scoaterea din circulație a vehiculelor considerate mai poluante și mai puțin sigure.

Persoanele eligibile vor putea utiliza o mașină nouă printr-un contract de închiriere cu o durată de cel puțin 36 de luni. Costul stabilit este de 100 de euro pe lună, iar programul este destinat autoturismelor noi, cu emisii reduse.

Mașinile oferite trebuie să fie înmatriculate în Italia și să facă parte din categoria M1, destinată autoturismelor obișnuite. Vehiculele trebuie să respecte cel puțin standardul Euro 6, iar emisiile nu trebuie să depășească 135 de grame de CO2 pe kilometru.

Contractul prevede și o limită de utilizare a autoturismului. Beneficiarii vor putea parcurge cel mult 12.000 de kilometri pe an pe durata perioadei de închiriere.

La finalul contractului, utilizatorul va avea posibilitatea de a cumpăra mașina. Prețul de achiziție va beneficia de o reducere de 10% raportată la valoarea de piață a autoturismului.

Cererile pentru program urmează să fie transmise online, prin intermediul unui portal dedicat. Platforma de înscriere nu a fost încă activată, astfel că solicitanții nu pot depune deocamdată cererile prin acest sistem.

Ordinea beneficiarilor va fi stabilită în funcție de momentul la care este transmisă cererea. Autoritățile le recomandă astfel persoanelor care îndeplinesc condițiile să depună solicitarea cât mai repede după deschiderea portalului.

Programul combină condiția privind veniturile cu obligația de a renunța la un autoturism vechi. Mașina predată pentru casare trebuie să respecte limita de până la Euro 4 și să fi fost deținută de solicitant pentru o perioadă de cel puțin un an.

Noua mașină trebuie să fie Euro 6 și să respecte limita de emisii stabilită prin program. Închirierea are o perioadă minimă de 36 de luni, cu o plată lunară de 100 de euro și o limită anuală de 12.000 de kilometri.