Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă între 29 noiembrie, ora 10, și 30 noiembrie, ora 20, semnalând cantități însemnate de precipitații. Fenomenele așteptate includ ploaie, lapoviță și ninsoare, cu intensitate variabilă în diferite regiuni.

În majoritatea zonelor țării se vor înregistra ploi temporare, iar în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei, precipitațiile vor fi mixte seara și noaptea. La munte, mai ales în Carpații Meridionali, se așteaptă lapoviță și ninsoare, stratul de zăpadă putând ajunge între 5 și 15 centimetri la altitudini de peste 1.800 de metri. În intervalul comunicat, cantitățile de apă vor fi cuprinse între 10 și 25 l/mp, depășind local 50 l/mp.

Meteorologii au emis și un cod galben de precipitații însemnate cantitativ pentru municipiul București și zece județe – Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița și Ilfov – precum și pentru zonele montane din Sibiu, Brașov și Covasna. În aceste regiuni se pot acumula între 20 și 30 l/mp, iar izolat cantitățile vor depăși 50 l/mp, existând risc de inundații locale. Autoritățile recomandă prudență pe drumuri și evitarea deplasărilor în zonele cu risc ridicat.

În Capitală, între 29 noiembrie, ora 10, și 30 noiembrie, ora 20, cerul va fi predominant noros, iar ploaia se va menține, mai ales până dimineața zilei de 30 noiembrie, când se estimează 15–25 l/mp. Vântul va sufla moderat, temperaturile urmând să atingă maxime de circa 9 grade și minime între 5 și 6 grade. Pe parcursul zilei de 30 noiembrie, cerul va fi parțial înnorat, iar precipitațiile se vor semnala mai ales în prima parte a dimineții, cu intensitate mai redusă, iar vântul va fi slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de aproximativ 8 grade.

Ziua Națională a României va aduce în Capitală o vreme mai blândă decât în ultimele zile, potrivit prognozei ANM. În intervalul 1 decembrie, ora 8:00 – 2 decembrie, ora 8:00, temperaturile vor fi în ușoară creștere, cu maxime de până la 11 grade Celsius și minime între 2 și 3 grade. Cerul va fi variabil, iar în primele ore și pe timpul nopții se va semnala ceață, iar vântul va sufla slab.

Meteorologii anunță că minivacanța de 1 Decembrie va aduce vreme apropiată de normal din punct de vedere termic și în alte orașe importante. La Alba-Iulia, cerul va fi mai mult noros, cu șanse reduse pentru ploaie slabă dimineața, iar noaptea se va forma ceață. În restul țării, în nord, nord-est și centru, se vor înregistra înnorări persistente și ploi slabe izolate, în timp ce în zonele montane la altitudini mari vor fi precipitații mixte. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, cu nori joși dimineața și spre finalul zilei. Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 12 grade, iar minimele între -2 și 6 grade Celsius.

La munte, condițiile meteo vor fi în general bune, dar la altitudini de peste 1.700 de metri se pot înregistra precipitații mixte. Elena Mateescu, directorul ANM, a subliniat că Ziua Națională aduce ameliorarea fenomenelor extreme și o vreme mai normală termic aproape în toată țara, cu excepția zonelor montane înalte.