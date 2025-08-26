Se răcește vremea în România. În săptămâna 25 august – 1 septembrie, temperaturile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului, existând însă posibilitatea ca, local, în regiunile de sud, est și centru, să se înregistreze ușoare scăderi față de mediile obișnuite. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi mai reduse decât cele normale pe întreg teritoriul țării.

În săptămâna 1 – 8 septembrie 2025, temperaturile medii vor depăși valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile țării, cu precădere în sud. Cantitățile de precipitații vor fi ușor sub media obișnuită în sud-vest, iar în celelalte zone se vor situa, în general, aproape de valorile normale pentru acest interval.

În săptămâna 8 – 15 septembrie 2025, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât valorile normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu precădere în regiunile sudice și sud-vestice. Precipitațiile vor fi deficitare în toate regiunile, în special în jumătatea vestică a țării.

În săptămâna 15 – 22 septembrie 2025, valorile medii ale temperaturii se vor situa ușor peste cele obișnuite pentru această săptămână în întreaga țară, mai ales în sud-vest. Cantitățile de precipitații se vor menține, în cea mai mare parte a teritoriului, apropiate de mediile normale pentru această perioadă, a precizat ANM.

După un început de săptămână cu temperaturi scăzute, România va trece printr-o perioadă de încălzire accentuată. Meteorologii estimează că maximele vor ajunge până la 36 de grade în anumite zone, în timp ce ploile se vor întoarce după debutul lunii septembrie.

În Banat, temperaturile maxime zilnice vor crește de la aproximativ 25 de grade la începutul intervalului, până la 34–35 de grade între 28 și 30 august, marcând un episod canicular. După 31 august, maximele vor scădea la 30–33 de grade, iar în jurul datei de 4 septembrie se vor apropia de 29 de grade. Temperaturile minime vor porni de la 8–10 grade și vor ajunge la 16–18 grade la finalul lunii august.

În Crișana, evoluția va fi similară. Maximele, de la 24 de grade la începutul perioadei, vor urca rapid la 34–36 de grade între 28 și 30 august. După 31 august, acestea se vor stabiliza în jur de 30–31 de grade, pentru ca în prima săptămână din septembrie să scadă spre 27 de grade. Minimele vor crește de la 7–10 grade la 14–17 grade la final de august, revenind apoi la 12–13 grade în primele zile din septembrie.

În Transilvania, la începutul perioadei, temperaturile maxime vor fi de 21–24 de grade, iar cele minime de 4–6 grade, sub media climatologică pentru această perioadă. Până la sfârșitul lunii august, maximele vor urca la 30–32 de grade, iar minimele vor depăși 12–13 grade. În primele zile din septembrie, valorile termice se vor situa între 26–29 de grade ziua, în timp ce nopțile vor înregistra 10–12 grade. Mai multe puteți citi aici.