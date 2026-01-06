Săptămâna 05.01 – 12.01.2026

Temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul în vest, nord-vest, nord-est și local în centru, dar mai ridicate în sud-est; în restul țării se vor menține apropiate de valorile normale.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivel național, mai ales în regiunile vestice.

Săptămâna 12.01 – 19.01.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât normalul în zonele montane și în sud-est, ușor mai coborâte local în nord-est și centru, iar în rest vor fi normale.

Precipitațiile vor fi ușor peste medie în nord-vest, iar în rest vor fi apropiate de normal.

Săptămâna 19.01 – 26.01.2026

Temperaturile medii vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, în special în sud-est.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile.

Săptămâna 26.01 – 02.02.2026

Mediile temperaturilor vor fi ușor mai ridicate decât normalul în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi normale.

Precipitațiile vor fi apropiate de valorile normale în majoritatea regiunilor țării.

Circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață, marți dimineața, pe principalele drumuri naționale și autostrăzi din țară, informează Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române.

Vizibilitatea în trafic este redusă sub 200 de metri pe autostrăzile:

A1 București – Pitești (tronsonul km 10 – 148),

(tronsonul km 10 – 148), A2 București – Constanța (km 10 – 160),

(km 10 – 160), A3 București – Ploiești (km 50 – 100),

(km 50 – 100), A7 București – Adjud (km 1 – 52).

Carosabilul este umed, iar pe unele sectoare se intervine cu material antiderapant. Fenomenul meteorologic afectează vizibilitatea și în București, precum și pe drumuri din județele Brăila, Călărași, Constanța, Galați, Ialomița, Olt, Tulcea și Vâlcea, cu valori izolate sub 50 de metri.

La nivel național, circulația se desfășoară pe un carosabil umed, cu precipitații mixte sau ninsori ușoare izolate, fără a fi afectat traficul. În aceste zone, utilaje acționează pentru menținerea fluenței circulației. Pe alte artere principale, precum DN1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești – Sibiu, traficul este fluent, cu vizibilitate redusă doar izolat și fără evenimente rutiere.

Poliția rutieră recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare despre condițiile de drum și eventualele restricții, să asigure vizibilitatea completă prin curățarea parbrizului, lunetei și geamurilor laterale, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să folosească frâna de motor pentru a reduce viteza în siguranță.