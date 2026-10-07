Producția de servicii a crescut în UE și zona euro în iulie. România, printre țările cu cele mai mari scăderi

Producția de servicii a crescut în iulie 2026 în zona euro și Uniunea Europeană, potrivit Eurostat. Avansul lunar a fost susținut de majoritatea sectoarelor.

În luna iulie 2026, producția de servicii ajustată sezonier a crescut cu 0,4% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană, comparativ cu luna iunie 2026, potrivit primelor estimări publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

În luna iunie 2026, producția de servicii înregistrase o scădere de 0,3% atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană.

Comparativ cu luna iulie 2025, producția de servicii a crescut cu 1,5% atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană, în iulie 2026.

În zona euro, în iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026, producția de servicii a scăzut cu 0,1% în sectorul transportului și depozitării. În schimb, producția a crescut cu 0,6% în sectorul de cazare și servicii de alimentație publică, cu 0,4% în informații și comunicații și cu 0,7% în activitățile imobiliare.

Creșteri au fost înregistrate și în sectorul activităților profesionale, științifice și tehnice, unde producția a avansat cu 1,1%, precum și în sectorul serviciilor administrative și de suport, cu 0,3%.

La nivelul Uniunii Europene, producția de servicii a scăzut cu 0,1% în transport și depozitare. În celelalte sectoare analizate, producția a crescut cu 0,5% în cazare și servicii de alimentație publică, cu 0,5% în informații și comunicații, cu 0,3% în activități imobiliare, cu 1,0% în activități profesionale, științifice și tehnice și cu 0,3% în servicii administrative și de suport.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri lunare ale producției de servicii au fost înregistrate în Luxemburg, cu 7,6%, Grecia, cu 5,1%, și Suedia, cu 1,5%.

Cele mai semnificative scăderi au fost consemnate în Ungaria, unde producția de servicii a coborât cu 4,5%, Danemarca, cu 3,1%, și Slovenia, cu 2,7%.

În zona euro, în iulie 2026 comparativ cu aceeași lună din 2025, producția de servicii a crescut în toate sectoarele analizate. Cea mai mare creștere, de 3,1%, a fost înregistrată în sectorul informațiilor și comunicațiilor. Producția din activitățile profesionale, științifice și tehnice a avansat cu 1,7%, iar cea din transport și depozitare cu 1,5%.

Creșteri au fost consemnate și în sectorul activităților imobiliare, cu 0,7%, în cel al serviciilor administrative și de suport, cu 0,6%, precum și în sectorul de cazare și alimentație publică, cu 0,8%.

La nivelul Uniunii Europene, producția de servicii a crescut cu 3,2% în sectorul informațiilor și comunicațiilor și cu 1,6% în transport și depozitare. Activitățile profesionale, științifice și tehnice au înregistrat o creștere de 1,3%, iar serviciile administrative și de suport au avansat cu 0,9%.

În aceeași perioadă, producția de servicii din sectorul de cazare și alimentație publică a crescut cu 0,7% în Uniunea Europeană, în timp ce activitățile imobiliare au înregistrat o creștere de 0,2%.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri anuale ale producției de servicii au fost înregistrate în Grecia, cu 16,1%, Slovacia, cu 8,7%, și Estonia, cu 8,0%.

Cele mai mari scăderi au fost consemnate în Ungaria, unde producția de servicii a coborât cu 5,4%, România, cu 4,6%, și Danemarca, cu 4,1%.