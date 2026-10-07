Producția de servicii a crescut în UE și zona euro în iulie. România, printre țările cu cele mai mari scăderi
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Producția de servicii a crescut în iulie 2026 în zona euro și Uniunea Europeană, potrivit Eurostat. Avansul lunar a fost susținut de majoritatea sectoarelor.
Producția de servicii a crescut în UE și zona euro în iulie. România, printre țările cu cele mai mari scăderi
În luna iulie 2026, producția de servicii ajustată sezonier a crescut cu 0,4% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană, comparativ cu luna iunie 2026, potrivit primelor estimări publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.
În luna iunie 2026, producția de servicii înregistrase o scădere de 0,3% atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană.
Comparativ cu luna iulie 2025, producția de servicii a crescut cu 1,5% atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană, în iulie 2026.
Serviciile au crescut în majoritatea sectoarelor din UE. Transportul și depozitarea, singurul sector pe minus în iulie
În zona euro, în iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026, producția de servicii a scăzut cu 0,1% în sectorul transportului și depozitării. În schimb, producția a crescut cu 0,6% în sectorul de cazare și servicii de alimentație publică, cu 0,4% în informații și comunicații și cu 0,7% în activitățile imobiliare.
Creșteri au fost înregistrate și în sectorul activităților profesionale, științifice și tehnice, unde producția a avansat cu 1,1%, precum și în sectorul serviciilor administrative și de suport, cu 0,3%.
La nivelul Uniunii Europene, producția de servicii a scăzut cu 0,1% în transport și depozitare. În celelalte sectoare analizate, producția a crescut cu 0,5% în cazare și servicii de alimentație publică, cu 0,5% în informații și comunicații, cu 0,3% în activități imobiliare, cu 1,0% în activități profesionale, științifice și tehnice și cu 0,3% în servicii administrative și de suport.
Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri lunare ale producției de servicii au fost înregistrate în Luxemburg, cu 7,6%, Grecia, cu 5,1%, și Suedia, cu 1,5%.
Cele mai semnificative scăderi au fost consemnate în Ungaria, unde producția de servicii a coborât cu 4,5%, Danemarca, cu 3,1%, și Slovenia, cu 2,7%.
România, printre țările cu cele mai mari scăderi ale producției de servicii. Minus 4,6% în iulie
În zona euro, în iulie 2026 comparativ cu aceeași lună din 2025, producția de servicii a crescut în toate sectoarele analizate. Cea mai mare creștere, de 3,1%, a fost înregistrată în sectorul informațiilor și comunicațiilor. Producția din activitățile profesionale, științifice și tehnice a avansat cu 1,7%, iar cea din transport și depozitare cu 1,5%.
Creșteri au fost consemnate și în sectorul activităților imobiliare, cu 0,7%, în cel al serviciilor administrative și de suport, cu 0,6%, precum și în sectorul de cazare și alimentație publică, cu 0,8%.
La nivelul Uniunii Europene, producția de servicii a crescut cu 3,2% în sectorul informațiilor și comunicațiilor și cu 1,6% în transport și depozitare. Activitățile profesionale, științifice și tehnice au înregistrat o creștere de 1,3%, iar serviciile administrative și de suport au avansat cu 0,9%.
În aceeași perioadă, producția de servicii din sectorul de cazare și alimentație publică a crescut cu 0,7% în Uniunea Europeană, în timp ce activitățile imobiliare au înregistrat o creștere de 0,2%.
Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri anuale ale producției de servicii au fost înregistrate în Grecia, cu 16,1%, Slovacia, cu 8,7%, și Estonia, cu 8,0%.
Cele mai mari scăderi au fost consemnate în Ungaria, unde producția de servicii a coborât cu 5,4%, România, cu 4,6%, și Danemarca, cu 4,1%.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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