România a înregistrat în perioada ianuarie–februarie 2026 o producție de cărbune de aproximativ 244.400 tone echivalent petrol (tep), potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, nivelul este mai mic cu 26,1%, ceea ce înseamnă un declin de 86.400 tep.

Această evoluție confirmă tendința de reducere treptată a exploatării cărbunelui, pe fondul politicilor de tranziție energetică și al presiunilor legate de costuri și mediu. În ultimii ani, sectorul a fost marcat de închideri de capacități, restructurări și o scădere constantă a cererii.

Creștere explozivă a importurilor

În paralel, România a apelat mai mult la importuri pentru a acoperi necesarul intern.

În primele două luni din 2026, importurile de cărbune au ajuns la 20.700 tep, în creștere cu 16.800 tep față de aceeași perioadă din 2025.

Creșterea procentuală este una spectaculoasă, de 430,8%, ceea ce indică o ajustare rapidă a pieței, în condițiile în care producția internă nu mai acoperă cererea pe termen scurt.

Această evoluție poate fi explicată și prin factori conjuncturali, precum necesarul de energie în sezonul rece sau disponibilitatea redusă a unor capacități interne.

Scăderea va continua în următorii ani

Perspectivele pe termen mediu arată o continuare a declinului, atât în ceea ce privește producția, cât și importurile de cărbune.

Conform estimărilor din ultima prognoză privind echilibrul energetic, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, producția va scădea constant până în 2027.

An Producție estimată (mil. tep) Evoluție 2025 1,718 -10,5% 2026 1,555 -9,5% 2027 1,432 -7,9%

Reducerea este corelată cu punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție energetică, inclusiv în domeniul energiei regenerabile, care vor înlocui treptat cărbunele.

Importurile vor intra și ele pe un trend descendent

După creșterea puternică din debutul lui 2026, importurile sunt prognozate să scadă semnificativ în anii următori, pe măsură ce consumul total de cărbune se va reduce.

An Importuri estimate (tep) Evoluție 2025 164.000 -20,5% 2026 121.000 -26,3% 2027 79.000 -34,4%

Această tendință reflectă schimbările structurale din sectorul energetic, unde sursele tradiționale sunt înlocuite treptat de alternative mai puțin poluante.

Tranziția energetică schimbă structura sectorului

Reducerea producției de cărbune nu este un fenomen izolat, ci parte a unei strategii mai ample de transformare a sistemului energetic. România, alături de alte state europene, își propune să reducă dependența de combustibilii fosili și să crească ponderea energiei regenerabile.

În acest context, cărbunele își pierde treptat rolul central, iar investițiile se mută către tehnologii mai eficiente și mai puțin poluante.

Pe termen scurt, fluctuațiile producției și ale importurilor pot genera dezechilibre, însă pe termen lung direcția este clară: reducerea utilizării cărbunelui și diversificarea surselor de energie.

Concluzie

Datele oficiale indică o transformare accelerată a sectorului energetic din România. Scăderea producției interne și volatilitatea importurilor sunt semne ale unei perioade de tranziție, în care sistemul se adaptează la noile cerințe economice și de mediu.

Pe măsură ce noile capacități de producție vor deveni operaționale, rolul cărbunelui va continua să scadă, iar dependența de această resursă va deveni tot mai redusă.