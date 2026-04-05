Piața Producătorilor Olteni a fost redeschisă pe platoul Consiliului Județean Olt, oferind acces direct consumatorilor la produse provenite din ferme și gospodării locale.

Ministrul Agriculturii a subliniat importanța acestor inițiative pentru economia locală:

„Mă bucur foarte mult că acest exemplu care a plecat de la Consiliul Judeţean Olt s-a reflectat foarte mult şi în alte judeţe şi vorbim şi în toate sectoarele din Bucureşti, toţi primarii au deschis astfel de pieţe. Mă bucur foarte mult că integrăm producătorii locali, le dăm posibilitatea să vândă în aceste pieţe şi slătinenii au acces la aceste produse realizate de către producătorii noştri. În continuare, voi merge pe acest proiect de dezvoltare ca fiecare oraş, fiecare municipiu din România să integreze producătorii locali. Acelaşi lucru îl fac şi la Ministerul Agriculturii, de acum înainte, în fiecare săptămână, în curtea Ministerului Agriculturii, de vineri până duminică, producătorii noştri sunt prezenţi. Cred că este o normalitate şi mai mult de atât, vreau să îndemn foarte mult atât pe slătineni, cât şi pe români să cumpere de la producătorii locali, pentru că orice produs cumpărat de la producătorii locali ajută fermierul român, iar acest lucru este foarte important”.

Sprijin financiar pentru fermieri (schemă anunțată de Minister)

Tip sprijin Valoare Beneficiari Domenii vizate Condiții principale Grant ferme mici 50.000 € fermieri (în special tineri) legumicultură, zootehnie contribuție proprie + eligibilitate UE Proiecte mari 200.000 € fermieri și cooperative legume + zootehnie cofinanțare + proiect eligibil Credit garantat până la 1 mil. lei fermieri agricultură generală dobândă fixă 1,8%, garantare FGCR Cofinanțare UE 80% UE / 20% fermier tineri sub 41 ani toate sectoarele agricole acces fonduri europene

Ministrul arătat că, în cel mult o lună, vor fi disponibile fonduri europene consistente pentru tinerii fermieri din bazinul legumicol și din zootehnie. Potrivit acestuia, sunt pregătite proiecte de 50.000 de euro pentru fermele mici, precum și finanțări de până la 200.000 de euro pentru legumicultură și zootehnie. El a precizat că sprijinul este destinat tinerilor cu vârsta de până la 41 de ani, în condițiile în care 80% din bani provin de la Comisia Europeană, iar 20% reprezintă contribuția beneficiarilor.

Totodată, a explicat că partea de contribuție poate fi susținută prin garanții acordate de Fondul de Garantare Rural, FGCR, instituție pentru care statul a alocat sume importante astfel încât să acopere comisioanele, garantarea și componenta legată de ROBOR.

În acest context, a menționat și existența unei modificări aflate în Parlamentul României, care ar permite finanțarea agriculturii printr-un ajutor de minimis de 50.000 de euro. Oficialul a subliniat că măsurile sunt gândite astfel încât fermierii să poată obține credite de până la un milion de lei, pe cinci ani, cu dobândă fixă de 1,8%.

„În continuare, sprijinim şi avem foarte multe fonduri europene, în maxim o lună de zile, pentru tinerii care sunt atât în bazinul legumicol, dar şi în zootehnia din România, sunt proiecte de 50.000 de euro pe fermă mică şi vorbim de bazinul legumicol, dar şi de 200.000 de euro atât pentru legumicultură, cât şi pentru zootehnie. Sprijinul este foarte bun pentru tineri sub 41 de ani, 80% de la Comisia Europeană bani alocaţi, 20% reprezintă contribuţia fermierilor. Dar tot ce înseamnă contribuţie pot fi accesaţi, garantaţi prin Fondul de Garantare Rural, FGCR, unde noi am intervenit cu foarte mulţi bani pentru a suporta atât partea de comisioane, cât şi partea de garantare şi partea de ROBOR, pentru că am o modificare în Parlamentul României astfel încât să putem finanţa tot ceea ce înseamnă agricultură pe un ajutor de minimis de 50.000 de euro. Reprezintă partea de ROBOR şi partea de comisioane, astfel încât fermierii să beneficieze de un credit de un milion de lei pe o perioadă de 5 ani cu o dobândă fixă de 1,8%”.

Piața va funcționa pe tot parcursul anului

Ionuț Ivan a precizat că târgul va avea caracter permanent:

„Am redeschis Piaţa Producătorilor Olteni pe aleea Consiliului Judeţean. Dorim să aducem pe masa oamenilor produse direct de la sursă, produse curate, autentice, astfel încât oamenii să aibă parte de acces mult mai uşor la produsele fermierilor noştri. Şi totodată această piaţă îşi doreşte să creeze o legătură mai corectă între cei care muncesc pământul şi cei care consumă produsele. Noi în regulament am pus perioadă de desfăşurare pe parcursul întregului an, atât timp cât se găsesc produse”.

Ce pot cumpăra românii din piață

Tip produse Exemple Produse vegetale legume, verdețuri, fructe Produse procesate pâine, ulei Produse apicole miere Produse animale ouă Produse decorative flori

Modelul piețelor locale, extins la nivel național

Inițiativa de la Slatina face parte dintr-un plan mai amplu al autorităților de a susține producătorii locali și de a facilita accesul acestora la consumatori.

Prin eliminarea intermediarilor și prin sprijin financiar direct, Ministerul Agriculturii urmărește consolidarea fermelor românești și creșterea competitivității acestora pe piață.