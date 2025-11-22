Dan Gabriel Gruia: La nivelul ultimului an, investițiile au atins 750.000 de lei și au fost împărțite, egal, în tehnologie de ultimă generație – scannere pentru digitalizarea proceselor de lucru, echipamente de frezat pentru laboratorul intern “Same Day Dentistry”, microscop pentru performanță endodontică – și dezvoltarea profesională a echipei.

Până în prezent, doar în clinica Prodent Dr Gruia din București, cuantumul investițiilor se ridică la 300.000 de euro în echipamente si 700.000 de euro în imobil, construcție și amenajare pentru clinică și serviciile FDW (Full Digital Workflow).

Ne menținem principiul că, pentru performanță, investim continuu, nu economisim. Evoluția afacerilor noastre este finanțată prin fondurile proprii, profitul reinvestit, alături de linii de credit și leasing

Dan Gabriel Gruia: Viziune, competență și integritate, dacă vorbim de calitățile – și valorile – esențiale pentru un manager și antreprenor medical, la fel cum sunt și pentru un medic.

Dan Gabriel Gruia: Reușim prin disciplină, organizare, prioritizare, uneori pragmatism, dar și delegare eficientă. În sistemul medical este necesară schimbarea paradigmei, din cantitate, în focus pe calitate. Este necesară o revenire la nevoile pieței, vedem în continuare absolvenți mulți, dar o redusă aplecare spre pregătirea practică făcută cu tehnologia zilelor noastre.

Una dintre provocări este reprezentată de inflația de absolvenți stomatologi și competiția acerbă care rezultă în comercializarea medicinei. Apoi, urmează provocările generale determinate de componenta resurselor umane – profesioniștii dificil de găsit și păstrat. Gradual, medicina riscă să se transforme din vocație într-o afacere.

Dan Gabriel Gruia: Cum rămân un pasionat de medicină și antreprenoriat, de tot ceea ce fac, de viziunea noastră, sunt și oricând deschis la noi investiții în oameni, în învățarea lor continuă și în echipamentele ce îi ajută mereu mai bine să desfășoare actul medical.

Avem echipamente de calitate, moderne, la standardele internaționale ale momentului, cu totul într-un singur loc. De altfel, sunt pasionat de tehnologie și de Full Digital Workflow, dar tot prin oamenii, în colaborare multidisciplinară, reușim să furnizăm servicii medicale de calitate .

Dan Gabriel Gruia: Cred în competență și integritate – practic, etică. Un specialist și un manager se bazează pe corectitudine, mai presus de interesele comerciale. Consider că schimbăm lumea, intervenție cu intervenție, zâmbet cu zâmbet, om cu om, cu perseverență și dedicare. Impactul pozitiv la o scară mai mare asupra comunității, din rolul de manager și antreprenor medical, este și el un resort esențial.

Dan Gabriel Gruia: Nu aș spune dificultate, cât responsabilitate. Sa ofere servicii de calitate la standarde internaţionale, sa creeze o cultură a prevenției, dar și să aibă excelența ca mod de viață.

Cred cu tărie că România poate deveni un reper în stomatologia internațională de excelență, în medicină, dar și în alte domenii, prin educație continuă, inovație și colaborare.

Dan Gabriel Gruia: Antreprenorial, Prodent Dr Gruia este primul și unicul proiect și, cu siguranță, cel de care sunt cel mai mândru. Sunt reîntors în stomatologie după 3 ani de proiecte în marketing profesional corporativ în Colgate, Johnson&Johnson și Saks Fifth Avenue, cu experiență în București și New York. Am revenit pentru a construi „Visul Românesc”, prin competență, integritate, meritocrație. Pas cu pas, prin viziune și perseverență.

Educațional, Prodent Dr Gruia deja are o implicare multianuală în școli și sport, cu accent pe stil sănătos de viață și prevenție. În ultimii ani, am derulat activități concentrate pe igiena dentară în instituții de învățământ din Câmpina, în cluburi sportive și la nivelul Federației Române de Tenis – programe pe care ne dorim sa le menținem și să le extindem.